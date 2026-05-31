‘जमीन छिनी तो बच्चे भी संभालिए आप...', बैतूल में आदिवासियों की पीड़ा सुन भावुक हुए अधिकारी

Betul Tribal News: बैतूल जिले के दौरे पर आए प्रधान मुख्य वन संरक्षक से 18 आदिवासी परिवारों ने मुलाकात कर अपनी पीड़ा बताई. ग्रामीणों ने कहा कि यदि उनकी खेती की जमीन उनसे छीन ली जाती है तो उनके सामने आजीविका का संकट खड़ा हो जाएगा. इसी आक्रोश और चिंता के बीच उन्होंने अपने बच्चों को वन विभाग को सौंपने की इच्छा भी जाहिर की.

आदिवासियों ने वन विभाग के अधिकारियों को बताया कि वे वर्षों से संबंधित भूमि पर खेती-किसानी कर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं. उनका आरोप है कि हाल ही में वन विभाग ने जमीन पर तार फेंसिंग कर गड्ढे खोद दिए हैं और वहां वृक्षारोपण की तैयारी की जा रही है. इससे करीब 18 आदिवासी परिवारों को लगभग 50 एकड़ भूमि से बेदखल किए जाने का खतरा पैदा हो गया है.

भूमि से हटाने की कार्रवाई

दरअसल, बैतूल जिले की सीमा पर स्थित ग्राम पंचायत टोकरा के कनारी गांव में कोरकू समुदाय के लगभग 18 परिवार कई वर्षों से करीब 50 एकड़ भूमि पर खेती कर रहे हैं. यही भूमि इन परिवारों की आजीविका का एकमात्र साधन है. ग्रामीणों का कहना है कि भौंरा रेंज का वन अमला उन्हें इस भूमि से हटाने की कार्रवाई कर रहा है.

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भविष्य पर भी प्रभाव पड़ेगा

ग्रामीणों का कहना है कि यदि बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के उन्हें बेदखल किया गया तो उनके सामने आवास, रोजगार और आजीविका का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा. इससे बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. साथ ही आगामी कृषि सीजन में वे फसल की बुवाई भी नहीं कर सकेंगे.

आजीविका का एकमात्र साधन

आदिवासी महिला रामबती बाई और रामेश्वर चावरे ने बताया कि कृषि ही उनके परिवारों की आजीविका का एकमात्र साधन है. यदि जमीन छिन गई तो परिवारों के सामने जीवन-यापन की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी. उन्होंने कहा कि यदि शासन-प्रशासन ने उनकी आजीविका और बच्चों के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की, तो वे मजबूर होकर अपने बच्चों को वन विभाग को सौंपने जैसे कदम पर विचार करेंगे. प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुभरंजन सेन ने आदिवासी परिवारों को आश्वासन दिया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि यदि जांच में यह पाया गया कि परिवार वर्षों से उक्त भूमि पर खेती कर रहे हैं, तो उन्हें वहां से नहीं हटाया जाएगा.

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