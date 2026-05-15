बैतूल में फूटा आदिवासियों का गुस्सा, मत्स्य विभाग कार्यालय का किया घेराव, लगाए गंभीर आरोप

Betul News: बैतूल जिला मुख्यालय पर मत्स्य विभाग में उस वक्त हड़कंप मच गया. जब आधा सैकड़ा आदिवासियों ने कार्यालय का घेराव कर दिया. आदिवासी आठनेर क्षेत्र में स्थित निरगुड़ जलाशय के मछली पालन पट्टे को निरस्त करने की मांग कर हैं. आदिवासियों ने मत्स्य निरीक्षक चेतन भावसार पर पट्टा आवंटित करने में नियमों का खुला उल्लंघन करने और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं. इसको लेकर प्रदर्शनकारियों ने चेतन भावसार मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए मछली विभाग में जमकर हंगामा किया. वहीं विभाग के सहायक संचालक और आंदोलनकारियों में तीखी बहस भी हुई.

आदिवासियों ने बताया कि निरगुड़ जलाशय अभी निर्माणाधीन है और जल संसाधन विभाग द्वारा इसका पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है. नियमानुसार जब तक जलाशय का निर्माण पूर्ण नहीं हो जाता और संबंधित विभाग द्वारा विधिवत हस्तांतरण नहीं किया जाता, तब तक उस जलाशय में मछली पालन के लिए पट्टा जारी नहीं किया जा सकता.

पट्टा देने की प्रक्रिया जारी

इसके बावजूद विभाग द्वारा 10 वर्षीय मछली पालन पट्टा जारी करने के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है. यह भी आरोप लगाया गया है कि जिस सहकारी समिति को पट्टा देने की प्रक्रिया की जा रही है. उसकी सदस्यता पर सवाल है कि समिति में ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया गया है जो संबंधित क्षेत्र के पात्र निवासी नहीं हैं.

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नए सिरे से पट्टा आवंटन की मांग

साथ ही स्थानीय आदिवासी मछुआरों के हितों को ध्यान में रखते हुए पट्टा प्रक्रिया निरस्त कर नियमानुसार नए सिरे से पट्टा आवंटित करने करने की मांग की गई है. आदिवासियों का कहना है कि वे नीरगुड डेम के डूब क्षेत्र के प्रभावित परिवार है, जिन्हें नियम से डेम में मछली पालन करने का हक है. मत्स्य विभाग के निरीक्षक चेतन भावसार ने पट्टा आवंटन में भ्रष्टाचार कर गलत लोगों को लाभ पंहुचा रहे हैं. इस मामले में हम कई बार आवेदन दे चुके है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है. शिकायत करने पर अधिकारी कार्यवाही नहीं करते हैं और जिससे लगे शिकायत करने की धमकी देते हैं. इस मामले में मत्स्योद्योग के सहायक संचालक ने मामले की जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है.

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