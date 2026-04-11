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भागीरथ की मौत के बाद बैतूल में आज भी सिसक रहा तन्मय का परिवार, वादों के बोझ तले टूटा घर

Tanmay Sahu Betul Case: मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में तन्मय साहू की बोरवेल में गिरकर मौत हो गई थी. मौत के कई सालों बाद भी उसका परिवार आर्थिक तंगी और कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, जबकि हादसे के समय प्रशासन की तरफ से मिले आश्वासन भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है. वहीं प्रशासन की लापरवाही के चलते उज्जैन में भी एक मासूम की मौत हो गई है. 

Edited By:  Manish kushawah|Reported By: Rupesh Kumar|Last Updated: Apr 11, 2026, 04:03 PM IST
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MP Borewell Accident
MP Borewell Accident

MP Borewell Accident: मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले में शुक्रवार को बोरवेल में गिरने से मासूम भागीरथ की मौत हो गई. इस हादसे के बाद बैतूल जिले के मांडवी गांव की उस दर्दनाक घटना की याद फिर ताजा कर दी है. तारीख 6 दिसंबर 2022 थी, जब 7 साल का बच्चा तन्मय साहू बोरवेल में गिर गया था. इस हादसे में लगभग 84 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन उसके बावजूद बच्चे को बचाया नहीं जा सका था. वहीं चार साल बाद जब ZEE Media की टीम जब तन्मय के गांव पहुंची, तो परिवार का दर्द आज भी उतना ही ताजा नजर आया. अपने बेटे को आंखों के सामने जिंदगी और मौत से जूझते देखने वाले इस परिवार की हालत अब बेहद दयनीय हो चुकी है.

ZEE Media की टीम ने तन्मय की मां ज्योति साहू से बात की तो उन्होंने बताया कि हादसे के समय कई मंत्री, नेता और अधिकारी उनसे मिलने पहुंचे थे और बड़े-बड़े वादे किए थे. लेकिन रेस्क्यू के बाद तन्मय की मौत होते ही सभी ने परिवार से मुंह मोड़ लिया. वहीं उन्होंने कहा कि मदद के नाम पर केवल चार लाख रुपए दिए गए, जबकि इसके साथ ही परिवार को भारी भरकम कर्ज में धकेल दिया गया. कर्ज चुकाने के लिए परिवार को अपना ट्रैक्टर और जमीन तक बेचनी पड़ी, फिर भी पूरा लोन अदा नहीं हो सका. आज भी परिवार बैंक के दबाव और आर्थिक तंगी से जूझ रहा है.

कागजों तक सीमित आश्वासन
वहीं तन्मय के पिता सुनील साहू ने ZEE Media से कहा कि उस समय प्रदेशभर से नेता और अधिकारी आए थे. लेकिन उनके आश्वासन सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गए. आज परिवार किराए के मकान में रहने को मजबूर है और कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है. उन्होंने आगे कहा कि प्रशासन ने घटना के बाद खुले बोरवेल बंद कराने की बात जरूर कही थी, लेकिन कुछ दिनों की औपचारिक कार्रवाई के बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया. आज भी कई जगह खुले बोरवेल बिना सुरक्षा के पड़े हैं, जो किसी भी समय बड़े हादसे को न्योता दे सकते हैं.

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कई जगहों पर स्थिति खराब
वहीं जब जी मीडिया की टीम हादसे वाली जगह पहुंची, तो वहां देखा कि स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है. इसके अलावा, कई जगहों पर बोरवेल चेक किए तो बोरवेल पर सिर्फ पन्नी, पत्थर या लोहे के टुकड़े रखकर ढके हुए हैं, जो पूरी तरह असुरक्षित हैं. स्थानीय जिम्मेदार अमले और प्रशासन की अनदेखी साफ नजर आती है. वहीं बोरवेल संचालकों ने बताया कि वे आमतौर पर बोरवेल को सही तरीके से बंद करते हैं, जिससे हादसे होते हैं. ऐसे में जरूरत है कि लापरवाह लोगों और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में ऐसे दर्दनाक हादसों को रोका जा सके.

रतलाम में दिखा ऐसा हाल
वहीं जब ZEE Media की टीम रतलाम के कई गांवों में पहुंची तो कई जगह ऐसे बोरवेल मिले जो अब उपयोग में नहीं हैं. हालांकि, कुछ स्थानों पर जिम्मेदारी भी देखने को मिली जहां बोरवेल पर कैसिंग पाइप लगी थी और ऊपर ढक्कन लगाया गया था, जिससे खतरा काफी हद तक कम हो गया. लेकिन शिवपुर गांव में पंचायत के पास ही एक खुला बोरवेल मिला जिसकी हालत बेहद खराब थी. उसकी कैसिंग पाइप जंग खाकर कमजोर हो चुकी है और वह अब खतरनाक गड्ढे में बदल रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि वे बच्चों को वहां जाने से रोकते हैं लेकिन डर हमेशा बना रहता है, कई बार पंचायत से इसे बंद कराने की मांग की गई, फिर भी अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई.

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