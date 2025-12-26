Advertisement
गजब इत्तेफाक! मालिक ढूंढ रहा था अपनी बाइक, चोर ने खुद उसके सामने खड़ी कर दी गाड़ी, फिर जो हुआ...

Betul News: बैतूल जिले के मुलताई में बाइक चोरी का एक बहुत ही अजीब मामला सामने आया है. यहां एक चोर ने पल्सर मोटरसाइकिल चुराई और फिर, हैरानी की बात यह है कि वह उसे सीधे उसके असली मालिक के सामने ले गया.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 26, 2025, 12:36 PM IST
Betul News: चोर अक्सर चोरी की गाड़ियों का हुलिया बदल देते हैं या पहचान से बचने के लिए उन्हें दूर-दराज के इलाकों में ले जाते हैं, लेकिन बैतूल के मुलताई में एक चोर ने अपनी बेवकूफी से सबको हैरान कर दिया. शनिवार को मुलताई के दुर्गा चौक से एक शख्स की पल्सर मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी. उसने तुरंत पुलिस को चोरी की रिपोर्ट की, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी बाइक का कोई सुराग नहीं मिला. हालांकि मालिक किस्मत वाला था क्योंकि चोर चोरी की बाइक लेकर सीधे मालिक के पास आ गया और रंगे हाथों पकड़ा गया.

चोर ने खुद उसके सामने खड़ी कर दी गाड़ी
दरअसल,  यह घटना बैतूल ज़िले के मुलताई पुलिस स्टेशन इलाके में हुई. पिछले शनिवार को मुलताई के पटेल वार्ड में दुर्गा चौक से एक पल्सर मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी. बाइक के मालिक राहुल भवसार ने पहले ही पुलिस स्टेशन में चोरी की शिकायत दर्ज करा दी थी. लेकिन चोर की किस्मत खराब हो गई, जब वह चोरी की पल्सर मोटरसाइकिल लेकर ताप्ती मेले में पहुंचा और उसे राहुल भवसार की दुकान के ठीक सामने पार्क कर दिया.  

इतना ही नहीं आरोपी ने दुकान के सामने बाइक पार्क करने को लेकर दूसरे दुकानदारों से बहस भी शुरू कर दी. तभी असली मालिक ने अपनी बाइक देखी और हैरान रह गया. पास जाकर देखने पर उसे पता चला कि यह सच में उसकी ही पल्सर मोटरसाइकिल है, जिसकी चोरी की रिपोर्ट उसने पुलिस में लिखवाई थी. मौके पर मौजूद दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने तुरंत आरोपी को पकड़ लिया और फौरन पुलिस को सूचना दी.

घटनास्थल पर भारी भीड़
कुछ ही मिनटों में घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई. स्थिति बिगड़ती देख पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर थाने ले गई. पुलिस फिलहाल संदिग्ध से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि चोरी में और कौन-कौन शामिल थे. ताप्ती मेले में हुई इस घटना से पूरे इलाके में चर्चा और डर का माहौल बन गया है.

betul newsmp news

