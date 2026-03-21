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बैतूल-नागपुर हाईवे पर हाई वोल्टेज ड्रामा: ट्रक ड्राइवरों ने लगाया भारी जाम, RTO पर वसूली का आरोप

Betul  News: मध्य प्रदेश में बैतूल-नागपुर हाईवे पर स्थित ससुंद्रा चेक पोस्ट पर ट्रक ड्राइवरों ने भारी हंगामा किया और सड़क जाम कर दी. ड्राइवरों का सीधा आरोप है कि RTO विभाग वाहनों की जांच के बहाने उनसे अवैध रूप से पैसे की वसूली कर रहा है.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Mar 21, 2026, 09:46 AM IST
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बैतूल-नागपुर हाईवे पर हाई वोल्टेज ड्रामा: ट्रक ड्राइवरों ने लगाया भारी जाम, RTO पर वसूली का आरोप

Sasundra Check Post: बैतूल-नागपुर हाईवे पर स्थित ससुंद्रा चेक पोस्ट पर उस समय तनाव की स्थिति पैदा हो गई, जब ट्रक ड्राइवरों ने अचानक सड़क जाम कर दी. इस जाम के कारण हाईवे की एक लेन पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात बुरी तरह से बाधित हो गया. ट्रक ड्राइवरों ने आरोप लगाया कि RTO अधिकारी वाहनों की जांच की आड़ में इस क्षेत्र में अवैध वसूली कर रहे हैं, जिससे वे नाराज थे. इसके विरोध में उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए सड़क जाम कर दी. जिसके बाद नागपुर और बैतूल के बीच यात्रा करने वाले वाहनों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा.

घंटों लगा लंबा जाम
इस सड़क जाम का असर इतना ज़्यादा था कि नागपुर से बैतूल जाने वाली दो-लेन वाली सड़क की एक पूरी लेन गाड़ियों के काफिले से पूरी तरह भर गई. चिलचिलाती गर्मी में हाईवे पर फंसे छोटे वाहनों के यात्रियों और ड्राइवरों को इस अफरा-तफरी की वजह से लंबे समय तक परेशानी झेलनी पड़ी. ट्रक ड्राइवरों ने साफ कहा कि बार-बार होने वाली इन जबरन वसूली की कोशिशों से उनके काम पर बुरा असर पड़ रहा है और वे अब इसे और बर्दाश्त नहीं करेंगे.

मौके पर पहुंची पुलिस
घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस की एक टीम तुरंत सासुंद्रा चेक पोस्ट पर पहुंच गई. पुलिस अधिकारियों ने ड्राइवरों के गुस्से को शांत करने के लिए उनसे बातचीत की और उन्हें निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया. फ़िलहाल, पुलिस और प्रशासन के हस्तक्षेप तथा समझाने-बुझाने के बाद, स्थिति को सामान्य बनाने के प्रयास जारी हैं, ताकि हाईवे पर यातायात का प्रवाह सुचारू रूप से फिर से शुरू हो सके.

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जाम के दौरान फंसी रही एंबुलेंस
जाम के दौरान एक एंबुलेंस लगभग एक घंटे तक फंसी रही. इसके साथ ही छह से अधिक यात्री बसें भी ट्रैफिक में अटक गईं. इस स्थिति में छोटे बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को खासा परेशानी उठानी पड़ी. कई लोग सड़क पर खड़े होकर जाम खुलने का इंतजार करते नजर आए.

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