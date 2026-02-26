टोल प्लाजा पर फौजी ने पैसे देने से किया मना, बहस का वीडियो वायरल; जाने नियमों के तहत टोल पेमेंट से किसे दी गई है छूट?

army personnel toll payment viral reel: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक रील वायरल हो रही है जिसमें एक सेना के जवान और टोल प्लाजा पर मौजूद एक कर्मचारी से बहस करते सुनाई पड़ते हैं. सेना के जवान की मांग होती है कि उसकी गाड़ी का टोल ना काटा जाए क्योंकि वो एक जवान है और जस्ट अभी ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहा है. इस पर कर्मचारी जवाब देते सुनाई पड़ता है कि, सर आपकी गाड़ी का टोल कटेगा क्योंकि छूट केवल ड्यूटी पर रहते हुए ही दी जाती है off duty के दौरान नहीं. कर्मचारी के इस जवाब ने करोड़ों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. वहीं लोग टोल प्लाजा कर्मचारी के इस नॉलेज की तारीफ भी करते दिखाई दिए हैं. इस घटना ने लाखों लोगों के मन में कन्फ्यूजन उजागर कर दिया है कि टोल किसे कब और कब नहीं देना होता है.

वायरल वीडियो से मामला आया सामने

वीडियो में सेना के जवान के साथ एक महिला की आवाज भी सुनाई देती है जिसमें वो कहती नजर आती है कि a soldier is never off duty..तो हमसे टोल चार्ज आपको नहीं लेना चाहिए. अब लोग उलक्षन में पड़ गए हैं कि कर्मचारी की बातों में भी दम है और जवान की बात भी कहीं से गलत नहीं लग रही. क्योंकि अगर गाड़ी का इस्तेमाल ड्यूटी पर ज्वाइन होने के लिए किया जा रहा तो वो भी ड्यूटी का हिस्सा हुआ.

NHAI ने पेश किया स्पष्टीकरण

इस घटना के बाद से NHAI ने स्पष्टीकरण पेश किया है. NHAI द्वारा कहा गया कि नेशनल हाईवे पर टोल की छूट National Highway Fee (Determination and Collection) Rules, 2008 के तहत दी जाती है. सेना के जवानों को टोल पर छूट तभी दी जाएगी जब गाड़ी का इस्तेमाल ऑफिस परपज के लिए उपयोग हो रहा हो. नेशनल हाईवे पर वाहन चलाने वालों को इन नियमों का पालन करना होगा और जब वे पात्र होंगे उन्हों इन नियमें के तहत लाभ भी दिया जाएगा, तब तक वे टोल कर्मचारिओं के साथ सहयोग बनाए रखें.

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने भी स्पष्ट किया है कि भारतीय टोल (सेना और वायु सेना) अधिनियम, 1901 के तहत छूट केवल उन्हें ही उपलब्ध है जो 'ड्यूटी पर' तैनात हैं. ये नियम रिटारयर्ड कर्मियों पर लागू नहीं होती है.

इन वाहनों पर नहीं लगता है टोल

2008 के नियम ये भी बताते हैं कि 25 तरह के व्यक्तियों को ले जाने वाले और उनके साथ यात्रा करने वाले वाहनों पर टोल नहीं लगाया जाता है. इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर, chief justice supreme court high court judges और न्यायाधीश, संसद सदस्य, राज्य विधानसभा सदस्य, सरकार के सचिव, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र आदि से सम्मानित लोग शामिल है.एम्बुलेंस, शवयात्रा वाहन और physically disabled भी इसी श्रेणी में शामिल हैं.

इसके अलावा रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय और राज्य सशस्त्र बलों ( अर्धसैनिक बल और पुलिस ), कार्यकारी मजिस्ट्रेट, फायर डिपार्टमेंट और NHAI या नेशनल हाईवे के मेंटेनेंस के लिए वाहनों का उपयोग करने वाले भी इस लिस्ट में शामिल हैं जिनसे टोल चार्ज नहीं किया जाता है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. बैतूल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.