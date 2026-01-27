सड़क नहीं बनी तो हाथों में गैंती-फावड़ा लिए खुद ही संभाला मोर्चा, ग्रामीणों ने बना डाला 5 किमी लंबा रास्ता

Betul News: मध्य प्रदेश ते के बैतूल से ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सरकार के विकास दावों पर बड़ा सवाल खड़ा करती है. मामला बैतूल जिल के बोड़ना गांव का है जहां ग्रामीणों को हाथ में गैंती-फावड़ा लिए सड़क निर्माण करते देखा गया है. ग्रमीणों ने बताया कि उन्होंने प्रशासन से हर तरह से सड़क निर्माण की गुहार लगाई है जब सुनवाई नहीं हुई तो मजबूर होकर हमने खुद ही मोर्चा संभाल लिया. ग्रामीणों ने एकजुट होकर 5 किमी लंबे सड़क का निर्माण किया है.

प्रशासन को दिकाया आईना

जो गांव सड़क की समस्या से जूझ रहा वहां करीब 700 मतदाता रहते हैं लेकिन 20 वर्ष हो गए इस गांव तक पक्की सड़क पहुंचे हुए. पक्की सड़क न होने से गांवासियों को अनगिनत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इसलिए मजबूरी में ही सही लेकिन ग्रामीणों ने खुद की मदद करने की ठानी और निकल पड़े सड़क निर्माण करने. हाथ में गैंती-फावड़ा लिए एकता का संदेश देते हुए और सरकार को आईना दिखाते बना डाली 5 किमी लंबी सड़क.

वाहन क्या बैलगाड़ी का चलना भी मुश्किल

ग्रामीणों ने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि इस सड़क पर वाहन तो क्या बैलगाड़ी तक का चलना भी मुश्किल था. बैतूल जिला मुख्यालय तक पहुंचने के लिए मात्र 5 किमी का सफर तय करना पड़ता है लेकिन सड़क नहीं होने के कारण 25 किलोमीटर का चक्कर काटना पड़ता है. इसी वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं लेकिन मजबूरी क्या न कराती ग्रामीण,बुजुर्ग,महिलाएं, मरीज और बच्चे रोज आवाजाही करने को मजबूर हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

अब तक कोई सुनवाई नहीं

ग्रामीणों ने आगे बताया कि सड़क जैसी मूलभूत सुविधा के लिए उन्होंने कलेक्टर से लेकर विधायक और सांसद तक गुहार लगाई है लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला. अबतक सुनवाई हुई नहीं. जब कोई सुनने वाला नहीं है तो हमने खुद ही सड़क निर्माण करने का फैसला लिया, आखिर कबतक परेशान होते रहेंगे? अब सवाल है कि सड़क तो बन जाएगी लेकिन प्रशासन कबतक सोती रहेगी? कबतक सड़क जैसी मुलभूत सुविधा ग्रमीणों की पहुंच से दूर रहेगी? क्या विकास सिर्फ कागजों तक सीमित है? क्या ग्रामीणों को सड़क जैसी बुनियादी सुविधा के लिए खुद ही फावड़ा उठाना पड़ेगा? रिपोर्ट: रूपेश कुमार,बैतूल

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. बैतूल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.