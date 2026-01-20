Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3080599
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhबैतूल

पत्नी ने भेजा था विवाद शांत कराने, बदमाशों ने उसे ही बल्ले और डंडे से पीटकर मार डाला; घर लौटी पति की लाश

MP News: क्रिकेट विवाद शांत कराने पहुंचे 27 वर्षीय मोहित की बल्ले और डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई है. इलाज के दौरान मोहित ने दम तोड़ दिया है. जिन यवकों ने मोहित पर हमला किया उनके खिलाफ पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज हैं.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Jan 20, 2026, 04:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

Betul News: मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में तब हड़कंप मच गई जब एक व्यक्ति क्रिकेट खेल रहे दो पक्षों के विवाद को रोकने पहुंचा. बीचबचाव करने पहुंचे मोहित को दो युवकों ने बल्ले और डंडे से पीटा. हमला इतना तेज था कि मोहित के सिर में गंभीर चोटें आई जिसकी वजह से वो वहां ही गिर पड़ा. आनन फानन नें मोहित को भोपाल के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है. 

क्या है पूरा मामला
मामला बैतूल के गंज थाना क्षेत्र के कत्तलढाना इलाके का है. यहां शाम के वक्त मौहल्ले  में बड़े मैदान में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे. इसी दौरान दो पक्षों  में विवाद हो गया. विवाद बाद में पथराव तक पहुंच गया. छोटे मैदान  में बच्चों को खेलते देख मोहित की पत्नी को चिंता हुई उसने तुरंत मोहित को वहां जाकर मामला शांत कराने को कहा. 

मोहित पर किया गया वार
मोहित वहां पहुंचा और विवाद शांत कराने की कोशिश करने लगा. विवाद शांत होने की बजाय और बढ़ गया. दोनों यवकों ने मोहित से लड़ना शुरू कर दिया. जब मोहित ने इस बात का विरोध किया तो युवक हाथापाई पर उतर आए. युवकों ने मोहित पर बल्ले और डंडे से हमला किया. वार इतना तेज था कि मोहित के सिर पर गंभीर चोटें आईं जिसकी वजह से मोहित वहां गिर पड़ा. मोहित को इस हाल  में देख प्रीति वहां पहुंची तो उसके होश उड़ गए. 

Add Zee News as a Preferred Source

इलाज के दौरान मौत
फौरन मोहित को पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. हालात गंभीर होने की वजह से उसे भोपाल रेफर किया गया. हालांकि इलाज के दौरान मोहित की मौत हो गई. वहीं पुलिस ने मामले की जांच कर बतया कि जिन दो युवकों ने मोहित पर हमला किया है उनके खिलाफ पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज है. युवकों के नाम दीपक धुर्वे और पुनीत कहारे है. दीपक के खिलाफ पहले ही हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है वहीं पुनीत भी कई मामलों में गुनहगार पाया गया है. आरोपी फिलहाल फरार है जिनकी तलाश की जा रही है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. बैतूल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

betul news

Trending news

mahasamund news
वही तारीख, वही अंदाज..पत्नी की हत्या के 7 साल बाद सेम डेट पर किया दूसरा मर्डर
mandla news
कान्हा टाइगर रिजर्व में फिर तेंदुए की संदिग्ध मौत, जवाब देने से कतरा रहे अधिकारी
Madhya Pradesh
दावोस में AI प्रोटीन नवाचार पर MP की बड़ी पहल, शिरू कंपनी ने दिखाई कृषि में रूचि
Madhya Pradesh
मध्यप्रदेश में निवेश, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वैश्विक कंपनियों से हुआ संवाद
mp news
'हनुमान जी को बुलाइए मुझे मिलना है...' जब धीरेंद्र शास्त्री से बच्चे ने कही ये बात
Madhya Pradesh
AI और डिजिटल टेक्नोलॉजी में निवेश पर MP की पहल, दावोस में टच लैब कंपनी के साथ चर्चा
Madhya Pradesh
MP ने दिखाया ग्रीन एनर्जी विजन, राकेश शुक्ला ने राज्य सरकार की नीतियों की दी जानकारी
Madhya Pradesh
MP में 24 घंटे नवीकरणीय ऊर्जा की तैयारी, दावोस में अमारा राजा समूह से हुई अहम बैठक
Madhya Pradesh
MP मे टेक्नोलॉजी और नवाचार को मिलेगी नई दिशा, दावोस में इजराइल के साथ हुई चर्चा
bhopal news
गांव में नहीं रहना चाहती थी पत्नी, सनकी पति ने दबा दिया गला, फिर ससुरालवालों को...