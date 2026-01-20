पत्नी ने भेजा था विवाद शांत कराने, बदमाशों ने उसे ही बल्ले और डंडे से पीटकर मार डाला; घर लौटी पति की लाश

MP News: क्रिकेट विवाद शांत कराने पहुंचे 27 वर्षीय मोहित की बल्ले और डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई है. इलाज के दौरान मोहित ने दम तोड़ दिया है. जिन यवकों ने मोहित पर हमला किया उनके खिलाफ पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज हैं.
Betul News: मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में तब हड़कंप मच गई जब एक व्यक्ति क्रिकेट खेल रहे दो पक्षों के विवाद को रोकने पहुंचा. बीचबचाव करने पहुंचे मोहित को दो युवकों ने बल्ले और डंडे से पीटा. हमला इतना तेज था कि मोहित के सिर में गंभीर चोटें आई जिसकी वजह से वो वहां ही गिर पड़ा. आनन फानन नें मोहित को भोपाल के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है.
क्या है पूरा मामला
मामला बैतूल के गंज थाना क्षेत्र के कत्तलढाना इलाके का है. यहां शाम के वक्त मौहल्ले में बड़े मैदान में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे. इसी दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया. विवाद बाद में पथराव तक पहुंच गया. छोटे मैदान में बच्चों को खेलते देख मोहित की पत्नी को चिंता हुई उसने तुरंत मोहित को वहां जाकर मामला शांत कराने को कहा.
मोहित पर किया गया वार
मोहित वहां पहुंचा और विवाद शांत कराने की कोशिश करने लगा. विवाद शांत होने की बजाय और बढ़ गया. दोनों यवकों ने मोहित से लड़ना शुरू कर दिया. जब मोहित ने इस बात का विरोध किया तो युवक हाथापाई पर उतर आए. युवकों ने मोहित पर बल्ले और डंडे से हमला किया. वार इतना तेज था कि मोहित के सिर पर गंभीर चोटें आईं जिसकी वजह से मोहित वहां गिर पड़ा. मोहित को इस हाल में देख प्रीति वहां पहुंची तो उसके होश उड़ गए.
इलाज के दौरान मौत
फौरन मोहित को पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. हालात गंभीर होने की वजह से उसे भोपाल रेफर किया गया. हालांकि इलाज के दौरान मोहित की मौत हो गई. वहीं पुलिस ने मामले की जांच कर बतया कि जिन दो युवकों ने मोहित पर हमला किया है उनके खिलाफ पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज है. युवकों के नाम दीपक धुर्वे और पुनीत कहारे है. दीपक के खिलाफ पहले ही हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है वहीं पुनीत भी कई मामलों में गुनहगार पाया गया है. आरोपी फिलहाल फरार है जिनकी तलाश की जा रही है.
