Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3234163
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhबैतूल

कैंसर से बचना है तो छोड़नी होगी तंबाकू की आदत, बैतूल में दिलाई गई शपथ

World No Tobacco Day: विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर बैतूल जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए. जिला चिकित्सालय में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में आमला विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे, एडीएम वंदना जाट, सिविल सर्जन डॉ. जगदीश घोरे सहित स्वास्थ्य अधिकारियों और आमजन ने तंबाकू सेवन नहीं करने की शपथ ली.

Written By  Rupesh Kumar|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 31, 2026, 05:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

World No Tobacco Day
World No Tobacco Day

Betul News: विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर बैतूल जिला मुख्यालय सहित जिले की विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. इस दौरान लोगों को तंबाकू सेवन से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य नुकसान के बारे में जानकारी दी गई. मुख्य कार्यक्रम जिला चिकित्सालय बैतूल में आमला विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ. कार्यक्रम में विधायक डॉ. पंडाग्रे, एडीएम वंदना जाट, सिविल सर्जन एवं मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ. जगदीश घोरे, चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ और उपस्थित नागरिकों ने तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करने की शपथ ली. साथ ही परिवार, मित्रों और समाज को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने तथा स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संकल्प लिया.
fallback
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज कुमार हुरमाड़े ने बताया कि जिले में 25 से 31 मई 2026 तक तंबाकू निषेध सप्ताह मनाया गया. इस दौरान निकोटीन और तंबाकू की लत से मुक्ति दिलाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया. आमजन को तंबाकू के दुष्प्रभावों की जानकारी देने के साथ-साथ तंबाकू छोड़ने के इच्छुक लोगों को निकोटीन रिप्लेसमेंट दवाइयों का वितरण भी किया गया. उन्होंने बताया कि 27 मई को जिला चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को भी तंबाकू सेवन नहीं करने की शपथ दिलाई गई. साथ ही पोस्टर प्रदर्शनी और पंपलेट वितरण के माध्यम से जागरूकता संदेश पहुंचाया गया.

जानलेवा बीमारियों से बचाव
डॉ. हुरमाड़े ने कहा कि तंबाकू और उससे बने उत्पाद समाज के लिए गंभीर स्वास्थ्य चुनौती बनते जा रहे हैं. कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए तंबाकू सेवन छोड़ना बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि मुंह का कैंसर अत्यंत घातक होता है, लेकिन जीवनशैली में सुधार और तंबाकू से दूरी बनाकर इससे बचा जा सकता है. उन्होंने बताया कि तंबाकू सेवन से आर्थिक नुकसान, सामाजिक अलगाव और शारीरिक क्षति जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं. युवाओं को परिवार में बेहतर संवाद और सकारात्मक वातावरण देकर नशे से दूर रखा जा सकता है. तंबाकू में मौजूद निकोटीन मस्तिष्क को प्रभावित कर लत पैदा करता है, जिससे कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. 

'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

betul news

Trending news

Sagar Crime News
पैसे नहीं दिए तो घोंप दिया चाकू, सागर में बुजुर्ग पर हमले का वीडियो वायरल, 4 पर केस
betul news
कैंसर से बचना है तो छोड़नी होगी तंबाकू की आदत, बैतूल में दिलाई गई शपथ
betul news
‘जमीन छिनी तो बच्चे भी संभालिए आप...', आदिवासियों की पीड़ा सुन भावुक हुए अधिकारी
Mandsaur News
लग्जरी कार में 20KG ब्राउन शुगर की तस्करी, पुलिस ने महिला समेत 5 आरोपियों को दबोचा
baba bageshwar news
'जो हमारे मुंह में आ जाता है..', NEET पेपर लीक वाले बयान पर बाबा बागेश्वर का यू-टर्न
Mohan Yadav
गांव से शहर आने वाले किसानों को हेलमेट देगी सरकार, CM मोहन ने क्यों किया ऐसा ऐलान
Shivpuri News
शिवपुरी में कुत्ते का आतंक! बच्चे के सिर की खाल उधड़ी, 28 टांके आए; 65 लोगों को काटा
Twisha Sharma Case
ट्विशा शर्मा मौत केस में बढ़ा सस्पेंस, कोर्ट में लगाए 3 नए आवेदन,कॉल डिटेल्स की मांग
jabalpur news
जबलपुर में एक्टर आशुतोष राणा के 'हमारे राम’ कार्यक्रम के दौरान लगी आग, मचा हड़कंप
MP Breaking News LIVE
MP Highlight: भोपाल में एमपी नगर ACP का तबादला, सीबीआई दफ्तर पहुंचा समर्थ का भाई , पढ़ें आज की बड़ी खबरें