कैंसर से बचना है तो छोड़नी होगी तंबाकू की आदत, बैतूल में दिलाई गई शपथ

World No Tobacco Day: विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर बैतूल जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए. जिला चिकित्सालय में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में आमला विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे, एडीएम वंदना जाट, सिविल सर्जन डॉ. जगदीश घोरे सहित स्वास्थ्य अधिकारियों और आमजन ने तंबाकू सेवन नहीं करने की शपथ ली.
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Betul News: विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर बैतूल जिला मुख्यालय सहित जिले की विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. इस दौरान लोगों को तंबाकू सेवन से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य नुकसान के बारे में जानकारी दी गई. मुख्य कार्यक्रम जिला चिकित्सालय बैतूल में आमला विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ. कार्यक्रम में विधायक डॉ. पंडाग्रे, एडीएम वंदना जाट, सिविल सर्जन एवं मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ. जगदीश घोरे, चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ और उपस्थित नागरिकों ने तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करने की शपथ ली. साथ ही परिवार, मित्रों और समाज को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने तथा स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संकल्प लिया.
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज कुमार हुरमाड़े ने बताया कि जिले में 25 से 31 मई 2026 तक तंबाकू निषेध सप्ताह मनाया गया. इस दौरान निकोटीन और तंबाकू की लत से मुक्ति दिलाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया. आमजन को तंबाकू के दुष्प्रभावों की जानकारी देने के साथ-साथ तंबाकू छोड़ने के इच्छुक लोगों को निकोटीन रिप्लेसमेंट दवाइयों का वितरण भी किया गया. उन्होंने बताया कि 27 मई को जिला चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को भी तंबाकू सेवन नहीं करने की शपथ दिलाई गई. साथ ही पोस्टर प्रदर्शनी और पंपलेट वितरण के माध्यम से जागरूकता संदेश पहुंचाया गया.
जानलेवा बीमारियों से बचाव
डॉ. हुरमाड़े ने कहा कि तंबाकू और उससे बने उत्पाद समाज के लिए गंभीर स्वास्थ्य चुनौती बनते जा रहे हैं. कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए तंबाकू सेवन छोड़ना बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि मुंह का कैंसर अत्यंत घातक होता है, लेकिन जीवनशैली में सुधार और तंबाकू से दूरी बनाकर इससे बचा जा सकता है. उन्होंने बताया कि तंबाकू सेवन से आर्थिक नुकसान, सामाजिक अलगाव और शारीरिक क्षति जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं. युवाओं को परिवार में बेहतर संवाद और सकारात्मक वातावरण देकर नशे से दूर रखा जा सकता है. तंबाकू में मौजूद निकोटीन मस्तिष्क को प्रभावित कर लत पैदा करता है, जिससे कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है.
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