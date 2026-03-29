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14 साल की बच्ची की नाक में पनपे कीड़े, 5-7 दिन में निकाले गए 25 से भी ज्यादा लार्वा; जानिए कैसे हुई ये बीमारी

mp news: बैतूल जिला में एक दिव्यांग बच्ची की नाक में कीड़े पनपने लगे. डॉक्टरों ने बच्ची के नाक से करीब 25 से भी ज्यादा लार्वा निकाला है. बच्ची को कैसे  हुई ये दुर्लभ बीमारी जानिए इस खबर में.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Mar 29, 2026, 09:15 PM IST
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rare case of worms in the nose of 14 year girl in betul: बैतूल जिले से ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपको भी अपने कानों पर भरोसा नहीं होगा. यहां एक 14 साल की बच्ची के नाक में कीड़े पाए गए हैं. इलाज के लिए डॉक्टर के पास गई बच्ची को देख वे भी हैरत में आ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है.  डॉक्टरों के मुताबिक अगर इलाज में थोड़ी भी देरी होती तो संक्रमण दिमाग तक पहुंचकर जानलेवा साबित हो सकता था. फिलहाल बच्ची अभी खतरे से बाहर है. इस केस को मेडिकल साइंस का दुर्लभ केस माना जा रहा है.

 

दिव्यांग बच्ची की नाक में पनपे कीड़े
जानकारी के मुताबिक बच्ची पिछले करीब 1 महीने से सर्दी, खांसी और बुखार जैसी समस्याओं से जूझ रही थी. परिजनों ने इसे मौसमी बीमारी समझकर इसे पहले नजरअंदाज किया लेकिन धीरे-धीरे स्थिति बिगड़ती चली गई और एक दिन नाक से खून आने लगा,तेज दुर्गंध आने लगी और बच्ची अत्यधिक सुस्त रहने लगी  जिसके बाद बच्ची को इलाज के लिए निजी अस्पताल लाया गया. 

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नाक के अंदर जीवित लार्वा
 डॉक्टर भी दंग रह गए जब उन्होंने देखा कि बच्ची की नाक के अंदर जीवित लार्वा घूम रहे हैं. स्क्रीन पर भी नाक में घूमते कीड़े साफ नजर आ रहे थे. तुरंत बच्ची को फिर जिला अस्पताल रेफर किया गया. जिला अस्पताल में ENT विशेषज्ञ डॉ. ऋषि माहोर की निगरानी में बच्ची का इलाज शुरू हुआ. एंडोस्कोपिक प्रोसेस के जरिए 5 से 7 दिनों तक लगातार इलाज किया गया.रोजाना 5 से 10 लार्वा नाक से निकाले गए.

दिमाग तक पहुंच सकता था संक्रमण
डॉक्टर ने बताया है कि नाक के अंदरूनी हिस्से को काफी नुकसान हुआ था, लेकिन स्थिति अभी नियंत्रित है.डॉक्टर ने बताया कि इस बीमारी को नैजल मायोसिस कहा जाता है, ये बेहद ही दुर्लभ और खतरनाक संक्रमण है. समय से इलाज नहीं होता तो दिमाग तक पहुंच सकता था संक्रमण

नाक साफ नहीं करने से होती बीमारी
डॉक्टर ने कहा कि जब नाक की सफाई नहीं हो पाती है तो गंदगी के कारण बदबू आती है. बदबू के कारण मक्खियां नाक तक पहुंचती हैं फिर नाक या खुले घाव में अंडे देती हैं,जिनसे निकलने वाले लार्वा शरीर के ऊतकों (BODY TISSUES) को नुकसान पहुंचाते हैं.इलाज न मिले तो यह संक्रमण आंखों और दिमाग तक पहुंचकर जानलेवा हो सकता है.रिपोर्ट: रूपेश कुमार, बैतूल

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