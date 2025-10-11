मध्य प्रदेश में क्यों लग रहे योगी जिंदाबाद के नारे? बुलडोजर दिखाकर हिंदुओं ने क्या दी चेतावनी

यूपी में योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों का इलाज यमराज से करवाने की बात कही. यूपी पुलिस के कुछ अफसरों की तारीफ करके, कुछ अफसरों से नाराजगी जाहिर करके योगी आदित्यनाथ ने पूरे सूबे की पुलिस को फिर से बता दिया कि उनको दंगाइयों के खिलाफ कैसा एक्शन करने वाले अफसर ज्यादा पसंद हैं. और यूपी में सीएम योगी जो कुछ कह रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, उसका पूरे देश में असर दिखाई दे रहा है. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 823 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के बैतूल में शुक्रवार को योगी जिंदाबाद के नारे लगे. मध्य प्रदेश के बैतूल में योगी जैसे एक्शन की मांग की गई और योगी आदित्यनाथ के दंगाइयों पर एक्शन का ट्रेडमार्क बन चुके बुलडोजर को दिखाकर हिंदुओं ने क्या चेतावनी दी. आज आपको जानना चाहिए मध्य प्रदेश में योगी जिंदाबाद के नारे क्यों लग रहे हैं. वो कौन से उपद्रवी हैं, जिनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन करने का अल्टीमेटम हिंदू संगठनों ने दे दिया है.

बैतूल में क्यों है तनाव का माहौल?

पिछले 24 घंटे से मध्य प्रदेश के बैतूल में तनाव का माहौल है. ये तनाव बैतूल के मुलताई इलाके में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रचारक की पिटाई के बाद शुरू हुआ. पहले बाइक से आरएसएस प्रचारक को कुछ मुस्लिम युवकों ने कट मारा, जिसके बाद आरएसएस के प्रचारक शिशुपाल यादव से मुस्लिम युवकों की बहस शुरु हो गई. इसके बाद 10 से 15 मुस्लिम युवकों ने उन पर हमला कर दिया. ये सभी युवक डंडों और तलवारों से लैस थे. इस मामले में दर्ज एफआईआर में बताया गया है. आरएसएस प्रचारक को जान से मारने की कोशिश की गई. इसमें नाकाम हुए उपद्रवियों ने उनकी पिटाई कर दी. इस दौरान सर तन से जुदा और आई लव मोहम्मद के नारे भी लगाए गए. वहां पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किल से उनको बचाया.

पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार

आरएसएस प्रचारक पर जानबूझकर किए गए हमले से विवाद बढ़ गया. आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया. देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए. सड़क पर पथराव होने लगा. पुलिस ने इस मामले में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. ये सभी अपराधी किस्म के लोग बताए जा रहे हैं. लेकिन, हिंदू संगठन आरएसएस नेता की पिटाई करने वालों के खिलाफ सिर्फ इस एक्शन से खुश नहीं है. यही वजह है कि गुस्साए हिंदू संगठन बुलडोजर लेकर बैतूल के मुलताई इलाके में पहुंच गए.

लोगों को हाथ में नहीं लेना चाहिए कानून

मुतलाई पहुंचे हिंदू संगठनों के पास 2 बुलडोजर थे. यहां से हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन नहीं करता तो वो खुद दंगाइयों के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला देंगे. यानी योगी के बुलडोजर का असर देखकर बैतूल में लोग खुद ही बुलडोजर एक्शन करने के लिए तैयार हैं. लेकिन, हम इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करते. लोगों को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये काम सरकार और प्रशासन का ही है. मध्य प्रदेश के बैतूल में बुलडोजर एक्शन की डिमांड के साथ हिंदू संगठन बुलडोजर बाबा जिंदाबाद और योगी बाबा जिंदाबाद जैसे नारे भी लगा रहे हैं.

लोग मान रहे योगी मॉडल को कारगर

यानी की बीजेपी शासित राज्यों में सीएम कोई भी हो. लोग योगी मॉडल को ही कानून व्यवस्था के लिए बेहतर मानते हैं. चाहें उत्तरप्रदेश हो या फिर मध्य प्रदेश. हर जगह लोग यही मान रहे हैं. दंगाइयों के खिलाफ योगी का बुलडोजर मॉडल ही कारगर है. और इसी से दंगाइयों का दिमाग काबू में आएगा. बैतूल में आरएसएस नेता की पिटाई के बाद हिंदू संगठनों का गुस्सा सातवें आसमान पर है. आज आपको भी बैतूल के मुलताई में बुलडोजर लेकर पहुंचे हिंदू संगठनों की बात सुननी चाहिए. उनकी नाराजगी के बारे में जानना चाहिए और समझना चाहिए हिंदुओं के अंदर इतनी नाराजगी क्यों बढ़ी.

हिंदू पक्ष का क्या है आरोप

तो हिंदू पक्ष का आरोप है जब जब उनका त्योहार करीब होता है. उपद्रवी प्लान बनाकर दंगा करते हैं. माहौल बिगाड़ देते हैं. हिंदू महिलाओं का बाजार में चलना मुश्किल है, क्योंकि उनके साथ छेड़खानी भी की जाती है. सर तन से जुदा के नारे लगाकर हिंदुओं को भड़काया जाता है. और इसीलिए हिंदुओं को लग रहा है. उपद्रवी और जिहादी मानसिकता वालों का इलाज सिर्फ योगी का बुलडोजर है. फिलहाल जुमे की नमाज की वजह से यहां सुरक्षा को दिन भर कड़ा रखा गया है. आपको इस पूरे मामले में अब तक हुए एक्शन के बारे में भी जानना चाहिए.

लोग चाहते हैं उपद्रवियों पर योगी वाला कठोर एक्शन

इस घटना के बाद मुलताई थाना प्रभारी को हटा दिया गया है और पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस ने उपद्रव और आरएसएस नेता से मारपीट करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जबकि, बाकी आरोपियों की वीडियो के जरिए तलाश जारी है. लेकिन, बैतूल में लोग उपद्रवियों पर योगी वाला कठोर एक्शन चाहते हैं. ताकि दोबारा इस तरह की नौबत ना आए.