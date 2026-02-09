गर्भवती महिलाओं के लिए खुशखबरी! अब मात्र 1 रुपए में होगी सोनोग्राफी, जानें कैसे मिलेगा लाभ

Bhilai News: वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक राकेश सेन ने क्षेत्र की महिलाओं के स्वास्थ्य और सस्ती चिकित्सा सुविधा को लेकर एक अहम पहल की है. उन्होंने गर्भवती महिलाओं के लिए केवल 1 रुपए में सोनोग्राफी जांच उपलब्ध कराने की योजना शुरू करने की घोषणा की है. इस पहल का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर पर के महिलाओं को जरूरी जांच आसानी से उपलब्ध कराना है.

विधायक सेन के अनुसार इस जनकल्याणकारी योजना का शुभारंभ 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर किया जाएगा. योजना का लाभ लेने के लिए शांति नगर स्थित विधायक कार्यालय में अवकाश को छोड़कर प्रतिदिन सुबह 8 बजे से 11:00 तक टोकन वितरित किए जाएंगे. लाभार्थियों को आधार कार्ड और डॉक्टर द्वारा जारी रिफलर पर्ची साथ लाना अनिवार्य होगा.

15 फरवरी से शुरू होगी योजना

उन्होंने यह भी बताया कि 15 फरवरी को ही वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में एक और सुविधा की शुरुआत की जाएगी. जिसके तहत जरूरतमंदों को मात्र एक रुपए में डायलिसिस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी. इसके अलावा 25 दिसंबर से निशुल्क ब्लड टेस्ट सुविधा के अंतर्गत रोजाना 31 प्रकार की जांच की जा रही है. वही एक रुपए में एक्स-रे सुविधा का लाभ भी बड़ी संख्या में जरूरतमंद लोगों को ले रहे हैं.

गर्भवती महिलाओं को मिलेगी बड़ी राहत

इस बारे में विधायक रिकेश सेन का कहना है कि, आज भी समाज का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है, जहां महिलाएं पैसों की कमी के कारण जरूरी हेल्थ चेक-अप नहीं करवा पाती हैं. इसका सीधा असर मां और बच्चे दोनों की सेहत पर पड़ता है. उन्होंने साफ किया कि यह योजना सिर्फ सरकारी घोषणा नहीं है, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी का एक हिस्सा है. विधायक रिकेश सेन का मानना ​​है कि मां स्वस्थ होगी, तभी बच्चा भी स्वस्थ होगा और यही एक मजबूत समाज की नींव है.

