घर में पढ़ाई करते-करते 15 साल की छात्रा की मौत, डॉक्टरों ने साइलेंट अटैक की बताई आशंका, 90% अंक आने की थी उम्मीद

Bhind Student News: भिंड जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक 10वीं की होनहार छात्रा की पढ़ाई करते करते मौत हो गई. वहीं डॉक्टरों ने इसे साइलेंट कार्डियक अटैक बताया है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 08, 2026, 07:03 PM IST
Bhind Silent Attack Case
Bhind Silent Attack Case

Bhind Silent Attack Case: मध्य प्रदेश के भिण्ड जिले से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है. आलमपुर में 10वीं कक्षा की एक मेधावी छात्रा की पढ़ाई करते समय अचानक मौत हो गई. डॉक्टरों ने शुरुआती तौर पर मौत का कारण साइलेंट कार्डियक अरेस्ट बताया है.

तालगांव निवासी विनय कुमार दुबे (जो अरूसी हाईस्कूल में शिक्षक हैं) की 15 वर्षीय पुत्री उर्वागी दुबे (गुनगुन) शनिवार शाम अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी. पिता स्कूल गए थे, मां बगल के कमरे में टीवी देख रही थीं और छोटे भाई-बहन बाहर खेल रहे थे. जब पिता स्कूल से लौटे और उर्वागी को आवाज दी, तो कोई जवाब नहीं मिला. कमरे में जाने पर वह बिस्तर पर अचेत अवस्था में मिली. परिजन तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया.
पढ़ाई में बहुत होशियार थी
परिजनों ने बताया कि उर्वागी पढ़ाई में बहुत होशियार थी. उसने हाल ही में 10वीं की परीक्षा दी थी और उसे पूरा भरोसा था कि वह 90% से अधिक अंक हासिल करेगी. परीक्षा अच्छी होने की वजह से वह काफी खुश थी, लेकिन किसे पता था कि यह खुशी मातम में बदल जाएगी.

पहले भी आ चुके ऐसे मामले
भिण्ड जिले में कम उम्र के बच्चों में हार्ट अटैक का यह पहला मामला नहीं है. 16 दिसंबर 2022 को भिण्ड के जामना रोड निवासी कोमल जाटव का 12 वर्षीय बेटा, कक्षा चार का छात्र मनीष, घर से इटावा रोड स्थित निजी स्कूल पढ़ने गया था.

डॉक्टर ने मृत घोषित किया
जब वह स्कूल से छुट्टी होने पर घर जाने के लिए बस में चढ़ा, तो सीट पर बैठते ही अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा. इसके बाद बस ड्राइवर ने स्कूल प्रिंसिपल को सूचित किया. उसे होश में लाने की कोशिश भी की गई, लेकिन वह होश में नहीं आया. तुरंत चौथी कक्षा के छात्र मनीष के परिवार को सूचना दी गई और उसे लेकर प्रबंधन व परिजन जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. उस समय भी डॉक्टरों ने कम उम्र के बच्चों में हृदय गति रुकने पर गहरी चिंता जताई थी.

रिपोर्टः प्रदीप शर्मा, भिण्ड

