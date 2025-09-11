चंबल के इस स्कूल में 'सांपों का डेरा', एक के बाद एक निकले 11 नाग, 45 अंडे भी मिले
चंबल के इस स्कूल में 'सांपों का डेरा', एक के बाद एक निकले 11 नाग, 45 अंडे भी मिले

Bhind News: भिंड जिले के स्कूल में एक बाद एक 11 सांप निकले हैं, जबकि यहां सांपों के 45 अंडे भी मिले हैं, जिससे हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि यह जिला शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही मानी जा रही है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 11, 2025, 04:05 PM IST
स्कूल में एक साथ निकले 11 सांप
स्कूल में एक साथ निकले 11 सांप

MP News: सोचिए अगर किसी स्कूल को सांप अपना घर बना ले तो फिर क्या होगा. भिंड जिले में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, जहां एक स्कूल से एक बाद एक 11 सांप निकले हैं, इसके अलावा यहां सांपों के 45 अंडे भी मिले हैं. भिंड जिले के मांनहड क्षेत्र के एक शासकीय हाई स्कूल की जर्जर बिल्डिंग का यह मामला बताया जा रहा है, जहां एक साथ इतनी बड़ी संख्या में इतने सांप निकलने से ग्रामीण भी डरे हुए हैं. क्योंकि एक बाद एक सांप निकलने से यह माना जा रहा है कि यहां सांपों ने पूरा डेरा जमा रखा है. सवाल यह भी है कि स्कूलों की सुरक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा जो बड़ी चिंता है. 

11 सांप निकले थे

भिंड जिले के मांनहड के शासकीय हाई स्कूल की पुरानी बिल्डिंग, जो खंडहर जैसी हालत में है, वहां अचानक एक-एक कर कई सांप निकलने लगे. ग्रामीणों ने दस सांपों को लाठियों से मार डाला, जबकि ग्यारहवें सांप को पकड़ने के लिए सर्प मित्र को बुलाया गया. खोजबीन के दौरान लगभग 45 सांपों के अंडे भी बरामद हुए, जिन्हें भी सुरक्षित जगह पर ले जाकर हटाया गया. ग्रामीण और अभिभावक इस घटना से काफी परेशान हैं और शिक्षा विभाग से तत्काल सुरक्षा उपायों और भवन के पुनर्निर्माण की मांग कर रहे हैं, उनका कहना है कि बच्चों की जान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

ये भी पढ़ेंः ये कैसी लापरवाही, CG में 2 महीने की बच्ची को एक साथ लगा दिए 4 टीके, 24 घंटे में ही..

खंड शिक्षा अधिकारी राजीव शर्मा ने इस मामले में गंभीरता जताते हुए कहा कि बिल्डिंग की जर्जर स्थिति के कारण और भी सांप तथा उनके अंडे स्कूल में मौजूद हो सकते हैं, जिससे बच्चों और स्टाफ की सुरक्षा पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है, उन्होंने स्कूल की सफाई और सुरक्षा के लिए स्थानीय सरपंच व सचिव को निर्देश दिए हैं और जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर भवन को गिराने की मांग की है. 

थाने में निकला अजगर

वहीं भिंड जिले में एक दूसरी घटना में इसी दौरान, भिंड शहर के आजाक थाना कार्यालय में भी सात फुट लंबा अजगर दिखा, जिसने वहां के कर्मचारियों और आसपास के लोगों में डर का माहौल पैदा कर दिया. हालांकि अजगर को पकड़कर छोड़ दिया गया. 

भिंड से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट

ये भी पढ़ेंः MP में अस्पताल से कैदी फरार, पहले चाबी चुराई, फिर ताला खोला, बंदूक उठाई और रफूचक्कर

