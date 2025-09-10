भिंड थाने में मेहमान बन आया 7 फीट लंबा अजगर, देखते ही जवानों की हुई सिट्टी-बिट्टी गुल; कुर्सी छोड़-छोड़ भागे बाहर
भिंड थाने में मेहमान बन आया 7 फीट लंबा अजगर, देखते ही जवानों की हुई सिट्टी-बिट्टी गुल; कुर्सी छोड़-छोड़ भागे बाहर

MP News: भिंड जिले के अजाक थाना परिसर में 7 फीट लंबे अजगर को देख हर किसी के होश उड़ गए. अजगर की वजह से परिसर में हड़कंप मच गया. हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन कर अजगर को काबू में पाया गया.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Sep 10, 2025, 05:33 PM IST
Bhind News: मध्य प्रदेश के भिंड स्थित अजाक थाना परिसर में तब अफरा-तफरी का माहौल बन गया जब वहां सुबह-सुबह ने एक 7 फीट लंबे अजगर ने दर्शन दिया. इतने विशाल अजगर को देखते ही पुलिस जवानों के हाव-पाव फूल गए. परिसर में मौजूद सभी जवान ऐसे भागने लगे मानो अपनी जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे हो. जैसे-जैसे ये अजगर आगे सरक रहा था परिसर में दहशत का माहौल और गंभीर होते जा रहा था. हालांकि 20 मिनट चले रेसक्यू ऑपरेशन के बाद सबकी जान में जान आई. 

थाना परिसर में दिखा विसालकाय अजगर
ये घटना भिंड शहर के बाइपास स्थित अजाक थाना प्रभारी वीबीएस परिहार के आफिस की है. यहां सुबह-सुबह सबकी गुड मॉर्निंग कुछ ऐसी हुई जिसे भूले नहीं भूलाया जा सकता है. सुबह लगभग 8 बजकर 40 मिनट पर अचानक से एक 7 फीट लंबा अजगर ऑफिस में ही दिखाई दिया. अगजर को देखते ही वहीं मौजूद जवानों के पसीने छूटने लगे. अजगर जैसे-जैसे आग सरकता जवानों  की धड़कन और तेज होती. इंसानों से भी लंबे अजगर को ऑफिस में देखते सबकी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई. 

अजगर को देखने के लिए जमा हुई भीड़
इधर अजगर को देख जवान अपनी कुर्सियां छोड़कर बाहर निकले वहीं दूसरी ओर 7 फीट लंबे अजगर को देखने के लिए थाने के बाहर भीड़ इक्ट्ठा हो गई. इधर जवानों की जान अटकी पड़ी थी वहीं बाहर खड़े लोगों में अजगर कैसा दिखता है इस बात की हलचल. थोड़ी देर बाद एक जवान ने अजगर पकड़ने के लिए जग्गू परिहार को फोन मिलाया.

20 मिनट तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन
अजगर की जानकारी मिलते ही जग्गू परिहार थाने पहुंचे और जल्द  रेस्क्यू आपरेशन शुरू किया. लगभग 20 मिनट चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अजगर को काबू में पाया गया और फिर उसे जंगल में छोड़ा गया. गनीमत रही कि अजगर के होने से किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ औक समय रहते सावधानी से रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. भिंड की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

;