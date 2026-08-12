/घर छोड़ने के बहाने भाई-बहन को बाइक पर बैठाया, भिंड में 9 साल की छात्रा से दुष्कर्म, विरोध करने पर 11 साल के भाई को पीटा

मामला मेहगांव थाना क्षेत्र का है. मंगलवार दोपहर करीब एक बजे दोनों भाई-बहन स्कूल से घर लौट रहे थे. इसी दौरान रास्ते में उन्हें एक परिचित युवक मिला. आरोपी ने दोनों बच्चों को घर छोड़ने की बात कही और अपनी बाइक पर बैठा लिया. आरोपी पहले बच्चों को गांव के बाहर बंबा के पास खेतों की तरफ ले गया. वहां चरवाहों को देखकर उसने रास्ता बदल दिया और बच्चों को स्कूल के पीछे सुनसान झाड़ियों में ले गया. आरोप है कि इसी जगह उसने 9 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया.



विरोध करने भाई को बेरहमी से पीटा

बहन को मुसीबत में देखकर 11 वर्षीय भाई ने आरोपी का विरोध किया और अपनी बहन को बचाने की गुहार लगाई, लेकिन आरोपी ने मासूम भाई के साथ भी मारपीट की. वारदात के बाद आरोपी दोनों बच्चों को सुनसान जगह पर छोड़कर फरार हो गया. आरोपी की हैवानियत के चलते बच्ची बेहोश होकर गिर पड़ी. वहीं डरा-सहमा भाई किसी तरह घर पहुंचा और परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी. परिजन तत्काल मौके पर पहुंचे और बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल लेकर गए.