Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /भिंड
  • /घर छोड़ने के बहाने भाई-बहन को बाइक पर बैठाया, भिंड में 9 साल की छात्रा से दुष्कर्म, विरोध करने पर 11 साल के भाई को पीटा

घर छोड़ने के बहाने भाई-बहन को बाइक पर बैठाया, भिंड में 9 साल की छात्रा से दुष्कर्म, विरोध करने पर 11 साल के भाई को पीटा

भिंड में 9 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है. आरोपी ने विरोध करने पर बच्ची के 11 वर्षीय भाई से मारपीट की. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है.

Written ByPradeep SharmaEdited ByPooja
Published: Aug 12, 2026, 08:46 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 08:46 PM IST
घर छोड़ने के बहाने भाई-बहन को बाइक पर बैठाया, भिंड में 9 साल की छात्रा से दुष्कर्म, विरोध करने पर 11 साल के भाई को पीटा

About the Author

Pradeep Sharma

Pradeep Sharma

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
भिंड में 9 साल की छात्रा से दुष्कर्म, विरोध करने पर 11 साल के भाई को पीटा
2
3
4
5