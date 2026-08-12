/घर छोड़ने के बहाने भाई-बहन को बाइक पर बैठाया, भिंड में 9 साल की छात्रा से दुष्कर्म, विरोध करने पर 11 साल के भाई को पीटा

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भिंड में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. चौथी कक्षा में पढ़ने वाली महज 9 साल की मासूम बच्ची के साथ एक परिचित युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. आरोपी ने पहले घर छोड़ने का झांसा देकर बच्ची और उसके 11 वर्षीय भाई को बाइक पर बैठाया और फिर दोनों को सुनसान इलाके में ले गया. जब भाई ने अपनी बहन को बचाने की कोशिश की और आरोपी का विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ भी बेरहमी से मारपीट की. वारदात के बाद आरोपी दोनों बच्चों को वहीं छोड़कर फरार हो गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है.
मामला मेहगांव थाना क्षेत्र का है. मंगलवार दोपहर करीब एक बजे दोनों भाई-बहन स्कूल से घर लौट रहे थे. इसी दौरान रास्ते में उन्हें एक परिचित युवक मिला. आरोपी ने दोनों बच्चों को घर छोड़ने की बात कही और अपनी बाइक पर बैठा लिया. आरोपी पहले बच्चों को गांव के बाहर बंबा के पास खेतों की तरफ ले गया. वहां चरवाहों को देखकर उसने रास्ता बदल दिया और बच्चों को स्कूल के पीछे सुनसान झाड़ियों में ले गया. आरोप है कि इसी जगह उसने 9 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया.
विरोध करने भाई को बेरहमी से पीटा
बहन को मुसीबत में देखकर 11 वर्षीय भाई ने आरोपी का विरोध किया और अपनी बहन को बचाने की गुहार लगाई, लेकिन आरोपी ने मासूम भाई के साथ भी मारपीट की. वारदात के बाद आरोपी दोनों बच्चों को सुनसान जगह पर छोड़कर फरार हो गया. आरोपी की हैवानियत के चलते बच्ची बेहोश होकर गिर पड़ी. वहीं डरा-सहमा भाई किसी तरह घर पहुंचा और परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी. परिजन तत्काल मौके पर पहुंचे और बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल लेकर गए.
पुलिस ने तुरंत की कार्रवाई
मेहगांव एसडीओपी संजय कोछा के मुताबिक, परिजनों की शिकायत पर बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया गया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया है. जांच में आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया, जिसमें उसके खिलाफ पहले मारपीट का मामला दर्ज होना बताया गया है. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया.
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