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'समय पर इलाज मिल जाता तो बच जाती जान...', 17 साल की जाह्नवी की मौत पर बवाल, डॉक्टर के निजी क्लीनिक पर शव रखकर परिजनों का हंगामा

भिंड में 17 साल की जाह्नवी की इलाज के दौरान मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया. बुखार की शिकायत के बाद 4 सितंबर को उसे डॉक्टर की सलाह पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां चार दिन बाद उसकी मौत हो गई.

Written ByPradeep SharmaEdited ByPooja
Published: Sep 08, 2026, 02:16 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 02:16 PM IST
'समय पर इलाज मिल जाता तो बच जाती जान...', 17 साल की जाह्नवी की मौत पर बवाल, डॉक्टर के निजी क्लीनिक पर शव रखकर परिजनों का हंगामा

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