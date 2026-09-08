'समय पर इलाज मिल जाता तो बच जाती जान...', 17 साल की जाह्नवी की मौत पर बवाल, डॉक्टर के निजी क्लीनिक पर शव रखकर परिजनों का हंगामा

मामला भिंड जिला अस्पताल और डॉक्टर विनीत गुप्ता के निजी क्लीनिक की हैं. यही वह जगह है, जहां 17 वर्षीय जाह्नवी तोमर का इलाज चल रहा था. मोहन सिंह का पुरा निवासी रविंद्र तोमर की बेटी जाह्नवी को चार सितंबर को बुखार आने के बाद डॉक्टर विनीत गुप्ता को दिखाया गया था. डॉक्टर की सलाह पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और उपचार शुरू हुआ. लेकिन इलाज के बीच जाह्नवी की तबीयत बिगड़ती गई और मंगलवार सुबह उसकी मौत हो गई. बेटी की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम के साथ आक्रोश फैल गया. परिजनों ने डॉक्टर पर उपचार में लापरवाही का आरोप लगाते हुए उनके निजी क्लीनिक पर शव रखकर विरोध किया. परिवार का सवाल है कि अगर हालत लगातार बिगड़ रही थी, तो क्या समय रहते उपचार में जरूरी बदलाव किया गया था?