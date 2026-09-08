'समय पर इलाज मिल जाता तो बच जाती जान...', 17 साल की जाह्नवी की मौत पर बवाल, डॉक्टर के निजी क्लीनिक पर शव रखकर परिजनों का हंगामा

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भिंड में 17 साल की किशोरी की मौत के बाद ऐसा हंगामा हुआ कि अस्पताल से लेकर डॉक्टर के निजी क्लीनिक तक लोगों की भीड़ जुट गई. 4 सितंबर को बुखार की शिकायत के बाद जाह्नवी को डॉक्टर विनीत गुप्ता को दिखाया गया था. डॉक्टर की सलाह पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन चार दिन बाद मंगलवार सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. बेटी की मौत से गुस्साए परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया और निजी क्लीनिक पर शव रखकर विरोध जताया. अब परिवार एक ही मांग कर रहा है, इलाज की पूरी प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच हो और अगर लापरवाही सामने आए तो जिम्मेदारी तय की जाए.
मामला भिंड जिला अस्पताल और डॉक्टर विनीत गुप्ता के निजी क्लीनिक की हैं. यही वह जगह है, जहां 17 वर्षीय जाह्नवी तोमर का इलाज चल रहा था. मोहन सिंह का पुरा निवासी रविंद्र तोमर की बेटी जाह्नवी को चार सितंबर को बुखार आने के बाद डॉक्टर विनीत गुप्ता को दिखाया गया था. डॉक्टर की सलाह पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और उपचार शुरू हुआ. लेकिन इलाज के बीच जाह्नवी की तबीयत बिगड़ती गई और मंगलवार सुबह उसकी मौत हो गई. बेटी की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम के साथ आक्रोश फैल गया. परिजनों ने डॉक्टर पर उपचार में लापरवाही का आरोप लगाते हुए उनके निजी क्लीनिक पर शव रखकर विरोध किया. परिवार का सवाल है कि अगर हालत लगातार बिगड़ रही थी, तो क्या समय रहते उपचार में जरूरी बदलाव किया गया था?
डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप
अब इस पूरे मामले में मेडिकल रिकॉर्ड सबसे अहम कड़ी है. परिजन जानना चाहते हैं कि जाह्नवी को कौन-कौन सी दवाएं दी गईं, उसकी हालत बिगड़ने पर क्या चिकित्सकीय कदम उठाए गए और क्या जरूरत पड़ने पर उसे किसी बड़े चिकित्सा केंद्र के लिए रेफर किया गया था. इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही साफ हो सकेगा. एक परिवार ने अपनी 17 साल की बेटी को खो दिया और अब उसकी मौत की वजह पर सवाल खड़े कर रहा है. फिलहाल डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधन का पक्ष सामने नहीं आया है. जाह्नवी की मौत में चिकित्सकीय लापरवाही हुई या नहीं, इसका फैसला जांच रिपोर्ट के बाद ही होगा. लेकिन परिजनों की मांग साफ है, जांच निष्पक्ष हो और सच सामने आए.
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