'मक्कार-कामचोर...' कहने पर भड़कीं आशा वर्कर, भिंड कलेक्ट्रेट में दिया धरना; जानें क्या है पूरा मामला?

उन्होंने आगे कहा, जब HPV वैक्सीन किसी अधिकारी ने अपने बच्चे तक को नहीं लगवाई, उस समय आशा कार्यकर्ताओं ने अपने बच्चों और अपने समुदाय की लड़कियों को वैक्सीन लगवाई. तब आपने हमें सेवा से नहीं निकाला. मध्य प्रदेश को भी 15 दिनों तक नंबर वन स्थान पर रखा गया. जब कोविड काल चल रहा था, सभी लोग ऐसे आते थे, जैसे दूसरे ग्रह से उतरे हुए हों. पूरे शरीर को ढककर रहते थे. यह भी पता नहीं चलता था कि उस ड्रेस के अंदर आदमी है, महिला है या पुरुष. उस समय आशा कार्यकर्ताओं को न सैनिटाइजर दिया गया, न ग्लव्स और न ही मास्क. तब आपने आशा कार्यकर्ताओं को नहीं निकाला.