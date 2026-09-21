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'मक्कार-कामचोर...' कहने पर भड़कीं आशा वर्कर, भिंड कलेक्ट्रेट में दिया धरना; जानें क्या है पूरा मामला?

भिंड में आशा और पर्यवेक्षक कार्यकर्ताओं ने समीक्षा बैठक में कथित अभद्र व्यवहार के विरोध में कलेक्टर कार्यालय में धरना दिया. कार्यकर्ताओं का आरोप है कि अधिकारी ने उन्हें ‘मक्कार’ और ‘कामचोर’ कहा. उन्होंने निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की.

Written ByPradeep Sharma
Published: Sep 21, 2026, 09:12 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 09:12 PM IST
'मक्कार-कामचोर...' कहने पर भड़कीं आशा वर्कर, भिंड कलेक्ट्रेट में दिया धरना; जानें क्या है पूरा मामला?
Image Credit: ZEE MEDIA

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