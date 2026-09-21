'मक्कार-कामचोर...' कहने पर भड़कीं आशा वर्कर, भिंड कलेक्ट्रेट में दिया धरना; जानें क्या है पूरा मामला?

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भिंड में स्वास्थ्य विभाग की महिला कार्यकर्ताओं का गुस्सा अब सड़क से कलेक्टर कार्यालय तक पहुंच गया है. समीक्षा बैठक में अपमानजनक भाषा इस्तेमाल किया गया. इतना ही नहीं उनकी सेवा समाप्त करने की धमकी भी दी. इसके विरोध में जिलेभर की आशा और पर्यवेक्षक कार्यकर्ता कलेक्टर से शिकायत करने पहुंचीं. लेकिन करीब तीन घंटे तक इंतजार के बाद भी कलेक्टर से मुलाकात नहीं हुई, तो महिला कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय परिसर में ही धरने पर बैठ गईं.
मामला 7 सितंबर की समीक्षा बैठक का बताया जा रहा है. कार्यकर्ताओं का आरोप है कि राज्य टीकाकरण कार्यक्रम अधिकारी जे.पी. भदौरिया ने बैठक में सार्वजनिक रूप से उन्हें कथित तौर पर 'मक्कार' और 'कामचोर' कहा. साथ ही घर बैठे पैसे लेने का आरोप लगाते हुए सेवाएं समाप्त करने की धमकी दी. आरोपों के बाद अब महिला कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से सवाल किया है कि जो महिलाएं कोरोना महामारी के दौरान अपनी और अपने परिवार की जान जोखिम में डालकर घर-घर टीकाकरण अभियान में जुटी रहीं, आज उन्हीं के सम्मान पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं?
वहीं कार्यकर्ताओं का कहना है कि विपरीत परिस्थितियों में स्वास्थ्य सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने वाली आशा और पर्यवेक्षक कार्यकर्ताओं के साथ यदि कोई अधिकारी सार्वजनिक रूप से इस तरह का व्यवहार करता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए. धरने पर बैठी महिलाओं ने कहा कि उनकी सेवाओं पर सवाल उठाने से पहले उनके वर्षों के काम और कोरोना काल की भूमिका को देखा जाना चाहिए. उन्होंने कथित अभद्र व्यवहार की निष्पक्ष जांच और संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.
आशा उषा सहयोगिनी संगठन की प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी कौरव ने कहा कि आज भिंड जिले की सभी आशा और पर्यवेक्षक कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट कार्यालय पर एकत्रित हुई हैं. उन्होंने कहा कि समीक्षा बैठक के दौरान राज्य टीकाकरण कार्यक्रम अधिकारी जे.पी. भदौरिया ने कथित तौर पर सभी आशा कार्यकर्ताओं और पर्यवेक्षकों को 'मक्कार' और 'कामचोर' कहा. साथ ही यह भी कहा कि वे घर बैठकर पैसे ले रही हैं और उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जानी चाहिए.
लक्ष्मी कौरव ने कहा, जब WHO ने अमेरिका में बैठकर आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स के अवार्ड से नवाजा, तब आपने सेवाएं समाप्त नहीं कीं. तब आपको नहीं लगा कि हम मक्कार और कामचोर हैं? 7 से 10 सितंबर के बीच WHO के प्रमुख टेड्रोस के साथ हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा की बैठक हुई. उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ता बहुत अच्छा काम कर रही हैं और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा मिला है. तब आपने हमें सेवा से नहीं निकाला.
उन्होंने आगे कहा, जब HPV वैक्सीन किसी अधिकारी ने अपने बच्चे तक को नहीं लगवाई, उस समय आशा कार्यकर्ताओं ने अपने बच्चों और अपने समुदाय की लड़कियों को वैक्सीन लगवाई. तब आपने हमें सेवा से नहीं निकाला. मध्य प्रदेश को भी 15 दिनों तक नंबर वन स्थान पर रखा गया. जब कोविड काल चल रहा था, सभी लोग ऐसे आते थे, जैसे दूसरे ग्रह से उतरे हुए हों. पूरे शरीर को ढककर रहते थे. यह भी पता नहीं चलता था कि उस ड्रेस के अंदर आदमी है, महिला है या पुरुष. उस समय आशा कार्यकर्ताओं को न सैनिटाइजर दिया गया, न ग्लव्स और न ही मास्क. तब आपने आशा कार्यकर्ताओं को नहीं निकाला.