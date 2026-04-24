लालच में बहू बनी विलन, घर में डकैती की रची खौफनाक साजिश, 24 घंटे में पुलिस ने खुला राज

Bhind Crime News: भिंड जिले से एक ऐसी कहानी सामने आई है, जहां घर की चौखट के भीतर ही अपराध की कहानी लिखी गई. गहनों की चमक इतनी भारी पड़ी कि एक बहू ने अपने ही घर को क्राइम सीन बना दिया. डकैती का झूठा खेल रचा, लेकिन पुलिस की पैनी नजरों ने इस साजिश का हर किरदार बेनकाब कर दिया. लगभग 24 घंटे तक चली जांच के बाद शुक्रवार को पुलिस ने इस मामले को सुलझा लिया और चोरी हुए गहने बरामद कर लिए.

मामला उमरी थाना क्षेत्र के लहरोली गांव का है,पुष्पेंद्र बघेल गोवा में प्रायबेटी नौकरी करता है और उसकी पत्नी मालती घर पर संयुक्त परिवार में रहतीं है. रात में परिवार एक शादी समारोह में गई हुए थे और घर पर मालती अकेली थी. यह घटना बुधवार रात की है, जब घर पर अकेली मौजूद एक महिला ने अपने ही घर में सेंध लगाकर चोरी का नाटक रचा. महिला ने घर की पिछली दीवार तोड़ दी, अलमारी को जबरदस्ती खोलकर उसके अंदर का सारा सामान बिखेर दिया. उसने गहनों का डिब्बा गायब कर दिया और कुछ चीजें पास के ही एक खेत में फेंक दीं, ताकि यह घटना असली लगे। सुबह होते ही, महिला ने शोर मचाया, जिससे गांव वाले इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचना दी.

महिला ने रचि साजिश

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शुरुआत में महिला ने पुलिस को बताया कि कुछ अज्ञात लोग जिनके पास हथियार थे जबरदस्ती उसके घर में घुस आए और उसके साथ मारपीट कर उसे बेहोश करने के बाद उसकी ज्वेलरी लेकर फरार हो गए. पुलिस ने घटनास्थल पर फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों को बुलाकर और उस इलाके में सक्रिय संदिग्धों के बारे में जानकारी इकट्ठा करके जांच शुरू कर दी.

पुलिस ऐसे किया खुलास

उमरी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज शिवप्रताप सिंह राजावत ने बताया कि पूछताछ के दौरान महिला के बयान में विरोधाभास सामने आए. जब ​​उसके शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं मिले, तो शक और गहरा हो गया. कड़ी पूछताछ करने पर महिला ने पूरी घटना स्वीकार कर ली और उस जगह के बारे में बताया जहां उसने गहने छिपाए थे. महिला द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस ने छिपाए गए गहने बरामद कर लिए हैं. इस मामले में पुलिस द्वारा आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। शुरुआती जांच से पता चला है कि महिला ने अपने ससुराल वालों के गहनों को हड़पने के मकसद से यह पूरी साजिश रची थी.

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