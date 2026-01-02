Advertisement
तुम्हारी जिंदगी लंबी है, बचा लिया है तुम्हें अब किसी को काटना मत...युवक ने कोबरा को दी समझाइश, सांप ने भी इत्मीनान से सुनी बात

Bhind News-भिंड में युवक और सांप का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. युवक ठंड में अलाव ताप रहा है और उसके बगल में एक कोबरा सांप बैठा है. युवक इसी दौरान कोबरा से बातें भी कर रहा है, वहीं फन फैलाकर सांप बैठा हुआ है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 02, 2026, 03:09 PM IST
Bhind Viral Video-मध्यप्रदेश के भिंड से एक बेहद ही हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. ये वीडियो बेहद दिलचस्प और हैरान करने वाला है. इस देखकर आप हैरान हो जाएंगे और साथ ही आपकी हंसी भी छूट जाएगी. वीडियो को देखकर आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे. यहां ठंड में अलाव ताप रहे एक युवक के बगल में कोबरा सांप बैठा है. युवक उस सांप से बातचीत कर रहा है. मजेदार बात ये है कि युवक की बातें सुनकर कोबरा फन को हिला-डुला रहा था. 

युवक ने सांप को बचाया
जानकारी के अनुसार, सोशल मीडिया पर वायरल हो वीडियो भिंड के लहार क्षेत्र का है. यहां युवक सुबह-सुबह सड़क पर निकला था. इस दौरान अचेत अवस्था में एक कोबरा सांप पड़ा हुआ था. युवक को लगा कि ठंड लग गई, इसलिए सांप इस तरह से पड़ा हुआ है. इसके बाद युवक ने खेत में अलाव जलाया और सांप को सड़क से लेकर वहां पहुंचा.

सांप ने उठाया फन
युवक ने अलाव जलाया और सांप को आग के पास में रख दिया. जब आग की ताप से सांप से गर्मी मिली तो वह धीरे-धीरे उठने लगा. थोड़ी ही देर में कोबरा सांप फन उठाकर इधर-उधर देखने लग गया. चंद ही मिनट में सांप पूरी तरह से ठीक हो गया. इस पूरे घटनाक्रम में मजेदार चीज आगे हुई. 

युवक ने सांप से की बातचीत 
जब सांप पूरी तरह से ठीक हुआ और फन उठाकर वहीं डंटा रहा. इसी दौरान युवक ने उससे बातचीत शुरू की. साथ ही कहने लगा कि तुम सड़क किनारे पड़े थे. कोई तुम्हें मार-वार देता. हम तुमको बचाकर लाए हैं, अब तुम किसी को काटना मत. तुम्हारी जिंदगी लंबी है. इस दौरान युवक की बातों को सांप इत्मीनान से सुन रहा है. जब युवक सांप को समझा रहा था तब कोबरा एक ही जगह पर फन फैलाकर बैठा है. युवक की बातों को सुनकर वह अपना फन भी हिला-डुला रहा है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लोग खूब पंसद कर रहे हैं. 

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

