भिंड में NH-552 पर भीषण हादसा: स्कूल बस और सीमेंट से लदे ट्रॉले की टक्कर, 7 बच्चे घायल

स्कूल बस और सीमेंट से लदे ट्रॉले की टक्कर

बताया जा रहा है कि, बस अभी गौरई कस्बे के पास ही पहुंची थी कि तभी सीमेंट से लदे एक सामने से आ रहे ट्राले से उसकी टक्कर हो गई. आरोप है कि बस तेज रफ़्तार में थी और ड्राइवर ने उस पर से अपना कंट्रोल खो दिया था. बस के अंदर चीख-पुकार मच गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया. बच्चे बुरी तरह डर गए थे. जोरदार टक्कर की आवाज सुनकर आस-पास के गांव वाले तुरंत मौके पर पहुंचे. कुछ लोगों ने बच्चों की मदद की, जबकि दूसरों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी. इसके कुछ ही देर बाद, पुलिस और प्रशासनिक टीमों के साथ 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल बच्चों को रौन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पहुंचाया.