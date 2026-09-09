भिंड में NH-552 पर भीषण हादसा: स्कूल बस और सीमेंट से लदे ट्रॉले की टक्कर, 7 बच्चे घायल

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मध्य प्रदेश के भिंड जिले में रोन पुलिस स्टेशन के गौरई मोड़ पर एक बड़ा हादसा टल गया. यहां मासूम बच्चों से भरी एक स्कूल बस सीमेंट से लदे ट्रॉले से टकरा गई. टक्कर के बाद बस में चीख-पुकार मच गई और बच्चों की जान खतरे में पड़ गई. इस हादसे में सात बच्चे घायल हुए हैं. गनीमत यह रही कि सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं. लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या स्कूल बसों की स्पीड और सुरक्षा मानकों की निगरानी सिर्फ़ कागजों तक ही सीमित है?
स्कूल बस और सीमेंट से लदे ट्रॉले की टक्कर
बताया जा रहा है कि, बस अभी गौरई कस्बे के पास ही पहुंची थी कि तभी सीमेंट से लदे एक सामने से आ रहे ट्राले से उसकी टक्कर हो गई. आरोप है कि बस तेज रफ़्तार में थी और ड्राइवर ने उस पर से अपना कंट्रोल खो दिया था. बस के अंदर चीख-पुकार मच गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया. बच्चे बुरी तरह डर गए थे. जोरदार टक्कर की आवाज सुनकर आस-पास के गांव वाले तुरंत मौके पर पहुंचे. कुछ लोगों ने बच्चों की मदद की, जबकि दूसरों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी. इसके कुछ ही देर बाद, पुलिस और प्रशासनिक टीमों के साथ 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल बच्चों को रौन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पहुंचाया.
7 बच्चे हुए घायल
घायल बच्चों में 12 साल का अल्पेश राजावत, 11 साल का ऋषभ राजावत, 6 साल का सार्थक राजावत, 8 साल का अप्रंश, 7 साल का प्रद्युमन, 6 साल का देव राजावत और 12 साल की कीर्ति राजावत शामिल हैं. अस्पताल में डॉक्टरों ने सभी बच्चों की जांच की और उन्हें प्राथमिक उपचार दिया.अच्छी बात यह है कि किसी भी बच्चे को गंभीर चोट नहीं आई है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. हालांकि, इस घटना से बच्चों के परिवारों में काफी घबराहट फैल गई. जब रिश्तेदार अस्पताल पहुंचे तो वहां कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा. रोन पुलिस मौके पर पहुंची, मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी है.
बच्चों की सुरक्षा पर उठे सवाल
हादसा तो टल गया, लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है. क्या स्कूल बसें तय स्पीड लिमिट के अंदर चल रही हैं? क्या ड्राइवरों का रेगुलर वेरिफिकेशन और ट्रेनिंग हो रही है? क्या बसों की फिटनेस जांच सिर्फ़ एक औपचारिकता बनकर रह गई है? स्कूल बसों के लिए स्पीड गवर्नर, पैनिक बटन, इमरजेंसी एग्जिट, फायर एक्सटिंग्विशर और ट्रेंड ड्राइवर जैसे सेफ्टी फीचर्स जरूरी हैं. इसलिए इस घटना के बाद इन नियमों के पालन की जांच करना बहुत जरूरी हो गया है. रोन में हुआ हादसा एक चेतावनी है. अब प्रशासन के लिए जरूरी है कि वह पूरे जिले में स्कूल बसों की सख़्त जांच करे और किसी भी तरह की लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई करे.
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