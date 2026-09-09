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भिंड में NH-552 पर भीषण हादसा: स्कूल बस और सीमेंट से लदे ट्रॉले की टक्कर, 7 बच्चे घायल

Bhind News: भिंड में नेशनल हाईवे-552 पर अमर ज्योति पब्लिक स्कूल की बस और सीमेंट से लदे ट्रेलर के बीच आमने-सामने की टक्कर हो गई. इस हादसे में 6 से 12 साल की उम्र के सात बच्चे घायल हो गए. यह दुर्घटना तब हुई जब तेज रफ़्तार बस के ड्राइवर का गाड़ी पर से नियंत्रण हट गया.

Written ByPradeep SharmaEdited ByRanjana Kahar
Published: Sep 09, 2026, 01:01 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 01:01 PM IST
भिंड में NH-552 पर भीषण हादसा: स्कूल बस और सीमेंट से लदे ट्रॉले की टक्कर, 7 बच्चे घायल

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