Madhya Pradesh - MP

रावण का 'भूत' चुरा ले गए चोर! दहन के बाद ढांचे पर किया हाथ साफ, ई-रिक्शे में भर ले गए लाखों का लोहा

Bhind News-भिंड में विजयादशीमी के बाद रावण के पुतले का लोहा चारी हो गया. रावण दहन के बाद लोहे के ढांचे को चोर चुरा ले गए. ठेकेदार ढांचे को गर्म होने की वजह से वहीं छोड़कर चला गया था, सुबह जब वापस आकर देखा तो ढांचा वहां से गायब था.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 03, 2025, 06:18 PM IST
Unique Theft in MP-मध्यप्रदेश के भिंड से चोरी की हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां चोर रावण के लोहे के ढांचे को कुछ लोग चोरी कर ले गए. दरअसल, भिंड में विजयादशमी के बाद रावण के पुतले का लोहा चोरी हो गया. रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन होने के बाद कुछ लोग अंदर लगाए गए लोहे के ढांचे को चोरी कर ले गए. यह घटना शुक्रवार सुबह की बताई जा रही है, इस मामले में फिलहाल पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं हुई है. 

तीन लाख रुपए हुए खर्च 
जानकारी के अनुसार, दशहरा पर्व पर नगर पालिका भिंड की ओर से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले बनवाए गए थे. इन पुतलों पर करीब तीन लाख रुपए खर्च किए गए. गुरुवार रात करीब 10 बजे राजीव गांधी स्टेडियम परिसर में दशहरा क्रार्यक्रम के दौरान इनका दहन किया गया था. रावण दहन में हजारों लोग शामिल भी हुए थे. 

रिक्शे में ढांचा भर ले गए चोर
रावण के अंदर लगाया गया लोहे का स्ट्रक्चर दहन के बाद गर्म था. इसलिए ढांचे को ले जाना मुश्किल था. ठेकेदार सोनू चौहान उसे वहीं छोड़कर घर वापस लौट गया. सुबह करीब 5 बजे कुछ लोग ढांचे को काटकर ई-रिक्शा में रखकर ले गए. रावण, कुंभकर्म और मेघनाद के पुतलों का ढांचा चोरी हो गया. 

लोगों ने घर में छिपाया ढांचा
ठेकेदार को जब सुबह ढांचे के चोरी होने की जानकारी मिली तो वह मौके पर पहुंचा. उसका कहना है कि कुछ लोगों ने चोरी कर ढांचा अपने घरों में छिपा लिया. भीम नगर, विनोद नगर और आसपास के इलाकों में आंशिक बरामदगी भी की गई. ठेकेदार सोनू चौहान ने कहा कि इस मामले की जानकारी पुलिस को दी जाएगी और कार्रवाई करने की मांग की जाएगी. 

