भिंड में मानवता शर्मसार, भीख मांग रहे साधुओं से 'धर्म' पूछकर मारपीट, बाल पकड़कर घसीटा; वीडियो वायरल

Sadhus Were Beaten in Bhind-मध्यप्रदेश के भिंड जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने सामाजिक सौहार्द और कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. शहर के बाईपास क्षेत्र में भिक्षा मांग रहे दो भगवाधारी साधुओं के साथ कुछ स्थानीय युवकों ने न केवल बदसलूकी की, बल्कि उनकी धार्मिक पहचान पर सवाल उठाते हुए उनके साथ जमकर मारपीट भी की. इस पूरी घटना का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

बहरूपिया होने का लगाया आरोप

जानकारी के अनुसार, जब दो साधु बाईपास से गुजर रहे थे, तब कुछ युवकों ने उन्हें रोक लिया. युवकों ने उन पर बहरूपिया होने का आरोप लगाते हुए हिंदू होने का प्रमाण मांगा. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक साधुओं से महाभारत के पात्रों, रामायण की चौपाइयों और भगवान शुंकर और लक्ष्मण की पत्नी के नाम पूछ रहे थे. जब साधु इन सवालों का सही जवाब नहीं दे पाए, तो युवक आक्रोशित हो गए.

उर्दू दस्तावेज मिलने का दावा

युवकों ने साधुओं के बैग की तलाशी ली और दावा किया कि उनके पास मौजूद दस्तावेज उर्दू भाषा में लिखे हुए हैं. युवकों ने तर्क दिया कि यदि वे हिंदू साधु हैं, तो उनके पास उर्दू के कागज क्यों. इसी आधार पर उन्हें आतंकवादी और ढोंगी बताते हुए युवकों ने उनके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी. वीडियो में एक युवक साधु के बाल पकड़कर खींचता और उन्हें अपमानित करता नजर आ रहा है. मौके पर मौजूद भीड़ तमाशबीन बनी रही और किसी ने बीच-बचाव भी नहीं किया.

पीड़ित ने नहीं कराई शिकायत दर्ज

पुलिस की कार्रवाई हालांकि, पीड़ित साधुओं की ओर से अब तक थाने में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए देहात थाना पुलिस ने वायरल वीडियो पर स्वत: संज्ञान लिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसी भी नागरिक को कानून अपने हाथ में लेने या किसी की धार्मिक पहचान के आधार पर मारपीट करने का अधिकार नहीं है. पुलिस वीडियो के आधार पर युवकों की पहचान करने में जुट गई है.

