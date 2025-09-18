चंबल में भाजपा में टकराव: जिलाध्यक्ष और विधायक में बहस, कलेक्टर से भी हुआ था विवाद
चंबल में भाजपा में टकराव: जिलाध्यक्ष और विधायक में बहस, कलेक्टर से भी हुआ था विवाद

Bhind News: भिंड में भाजपा एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि यहां बीजेपी जिलाध्यक्ष और बीजेपी विधायक के बीच बहस का मामला सामने आया है, इससे पहले कलेक्टर और विधायक का विवाद चर्चा में रह चुका है.

Written By  Zee Media Bureau|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 18, 2025, 01:33 PM IST
भिंड जिले फिर दिखा बीजेपी का विवाद
भिंड जिले फिर दिखा बीजेपी का विवाद

MP News: चंबल अंचल के भिंड जिले में बीजेपी नेताओं के बीच ही अंदरूनी तकरार का मामला सामने आया है. यहां पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर आयोजित किए गए आयोजित स्वच्छता अभियान और फल वितरण कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के जिलाध्यक्ष देवेंद्र नरवरिया और बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा के बीच हुई तीखी बहस ने पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच हलचल मचा दी है, क्योंकि यह विवाद केवल जिले तक सीमित नहीं रहकर प्रदेश संगठन के सामने भी पहुंच गया है. बता दें कि इससे पहले भिंड जिला विधायक और कलेक्टर के बीच हुई तकरार की वजह से भी चर्चा में रह चुका है. 

भिंड जिले का मामला

पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर भिंड जिले में सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत दो मुख्य कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, सबसे पहले गौरी सरोवर पर सफाई अभियान चला, जहां आवश्यक ग्लव्स और अन्य सामग्री उपलब्ध न होने की वजह से भाजपा सांसद संध्या राय और विधायक नरेंद्र कुशवाहा ने नाराजगी जताई, इसके बाद सभी जनप्रतिनिधि जिला अस्पताल पहुंचे, जहां मरीजों को फल वितरण का कार्यक्रम था, बताया जा रहा है कि यही पर भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र नरवरिया और विधायक कुशवाहा के बीच व्यवस्थाओं को लेकर विवाद हो गया, क्योंकि जिलाध्यक्ष का कहना था कि सभी व्यवस्थाएं पूर्व में सुनिश्चित की गई थीं, लेकिन विधायक कार्यक्रम में देर से पहुंचे, वहीं, विधायक ने कहा कि मूलभूत आवश्यकताएं जैसे ग्लव्स तक उपलब्ध नहीं कराई गई थीं. इस बहस ने इतना तूल पकड़ लिया कि इसे कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों और कार्यकर्ताओं को ही शांत कराना पड़ा. 

विवाद के चलते सांसद संध्या राय और विधायक कुशवाहा ने फल वितरण कार्यक्रम अलग से किया, जबकि जिलाध्यक्ष नरवरिया ने कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के साथ मिलकर मरीजों को फल वितरित किए. सांसद ने भी विधायक की बात का समर्थन करते हुए कहा कि स्वच्छता अभियान जैसे आयोजनों में पूरी व्यवस्था होना आवश्यक है. सूत्रों का कहना है कि जिलाध्यक्ष और विधायक के बीच यह विवाद कोई नई बात नहीं है, बीते दिनों विधायक और कलेक्टर के बीच टकराव में भी जिला संगठन ने दूरी बनाए रखी थी. स्थानीय स्तर पर बनते-बिगड़ते समीकरणों के कारण यह असहमति अब खुलकर सामने आ रही है. 

प्रदेश संगठन तक जाएगा मामला 

यह मामला अब प्रदेश संगठन और कार्यकारिणी के उच्च पदाधिकारियों तक पहुंच गया है, माना जा रहा है कि प्रदेश नेतृत्व जल्द ही विवाद की विस्तृत रिपोर्ट तलब कर सख्त कार्रवाई कर सकता है.  इस बहस ने भाजपा के कार्यकर्ताओं और आम जनता के बीच यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि जिले में संगठन और सत्ता के बीच तालमेल कमजोर होता जा रहा है. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल इस मामले में एक्शन ले सकते हैं. इससे पहले जब कलेक्टर से विधायक का विवाद हुआ था, तब भी विधायक को अध्यक्ष ने तलब किया था.

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

;