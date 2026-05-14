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PM की अपील की अनदेखी पर किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष की नियुक्ति रद्द, BJP ने पद से हटाया, गाड़ियों के काफिले से किया था शक्ति प्रदर्शन

Bhind News-भिंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील की अवहेलना करना बीजेपी नेता को भारी पड़ गया. भिंड जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा सज्जन सिंह यादव की नियुक्ति पार्टी ने निरस्त कर दी है. बुधवार को सज्जन सिंह यादव ने ग्वालियर में सैकड़ों वाहनों के काफिले के साथ रैली निकाली थी.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: May 14, 2026, 02:40 PM IST
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PM की अपील की अनदेखी पर किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष की नियुक्ति रद्द, BJP ने पद से हटाया, गाड़ियों के काफिले से किया था शक्ति प्रदर्शन

BJP Leader Appointment Revoked-देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पेट्रोल डीजल बचाने ईंधन की खपत कम करने की अपील की अवहेलना पर बीजेपी ने बड़ा एक्शन लिया है. बीजेपी ने अनुशासनहीनता पर बड़ी कार्रवाई करते हुए भाजपा किसान मोर्चा भिंड जिला अध्यक्ष सज्जन सिंह यादव की नियुक्ति निरस्त कर दी है. हाल ही में सज्जन सिंह यादव को भिंड किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष बनाया गया था. बुधवार को सज्जन सिंह ने ग्वालियर से भिंड तक सैकड़ों वाहनों की रैली निकाली थी. पीएम की अपील न मानने और अपील की अवहेलना को प्रदेश संगठन ने गंभीरता से लेते हुए यह कदम उठाया है. 

वाहन रैली को माना अनुशासनहीनता
पीएम मोदी की डीजल-पेट्रोल की खपत कम करने की अपील के बावजूद बीजेपी नेता ने सैकड़ों गाड़ियों के साथ रैली निकाली. इस वाहन को रैली को सगंठन ने अनुशासनहीनता माना. इस मामले की जानकारी प्रदेश बीजेपी संगठन तक पहुंची. जानकारी सामने आने के बाद प्रदेश नेतृत्व ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जिलाध्यक्ष पद से सज्जन सिंह को हटाने का आदेश जारी कर दिया. 

पीएम की अपील की अवहेलना
बीजेपी किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने सज्जन सिंह यादव की नियुक्ति निरस्त करने का आदेश जारी किया है. जानकारी के अनुसार, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है. संगठन का मानना है कि पार्टी की कार्यशैली और पीएम की ऊर्जा बचाने की अपील की अवहेलना की गई है. इस तरह की वाहन रैलियां गलत संदेश देती हैं. 

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वीडियो हुआ था वायरल
बता दें कि बुधवार को बीजेपी नवनियुक्त किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष सज्जन सिंह यादव ने शक्ति प्रदर्शन किया था. ग्वालियर से लेकर भिंड जिले में स्थित उनके गृह गांव तक रैली निकाली गई, जहां जगह-जगह प समर्थकों ने फूल मालाओं और आतिशबाजी के साथ उनका स्वागत किया था. सोशल मीडिया पर रैली का वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें 120 से ज्यादा गाड़ियां सड़क पर दौड़ती हुईं नजर आईं. वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी ने यह कार्रवाई की. 

सीएम ने घटाए काफिले में वाहन
सीएम मोहन यादव ने भी पीएम नरेंद्र मोदी की अपील का समर्थन करते हुए अपने काफिले में 13 वाहनों को घटाकर 8 कर दिया है. बुधवार को सीएम के काफिले में महज 6 वाहन थे. सीएम मोहन यादव ने भी निगम मंडलों में नवनियुक्त पदाधिकारियों से सालीन तरीके से पदभार ग्रहण करने की अपील की है. साथ ही मंत्रियों से भी अपने काफिले में वाहनों को कम करने की अपील की है.

यह भी पढ़ें-महाकाल मंदिर में 'VIP दर्शन' के नाम पर ठगी, महाराष्ट्र के श्रद्धालुओं को बनाया शिकार

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