BJP विधायक ने कलेक्टर को मारने के लिए उठाया हाथ, गाली देते हुए दी धमकी, खाद किल्लत पर भिड़े

MP News-मध्यप्रदेश के भिंड में बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह ने कलेक्टर को खरी-खरी सुनाते हुए गाली दी और मारने के लिए हाथ उठाया. नरेंद्र कुशवाह का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह कलेक्टर से बहस करते हुए दिखाई दे रहे हैं. विधायक कुशवाह कलेक्टर के बंगले के बाहर धरना दे रहे थे. उन्होंने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए किसानों के साथ नारेबाजी की. कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने बाहर आकर प्रदर्शनकारियों से मिलने से इनकार किया था. बाद में वे गेट के पास खड़े होकर विधायक से बात कर रहे थे. इसी दौरान उन्होंने गाली दी और हाथ उठाया.

रात में लाइन लगते हैं किसान

प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा कि वे रात में 12 बजे से सहकारी समितियों के बाहर लाइन में खड़े हो जाते हैं, लेकिन मुश्किल से उन्हें एक या दो बोरी खाद ही मिल पाता है. किसान लगातार जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं. लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है. किसानों ने बताया कि खाद खुले बाजार में महंगा मिल रहा है और आसानी से उपलब्ध भी है. इस स्थिति में कालाबाजारी की आशंका गहरा रही है.

किसानों ने दिया धरना

किसानों की शिकायत लेकर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह बुधवार सुबह कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के निवास पर पहुंचे और धरना शुरू कर दिया. उन्होंने कहा कि किसान खाद के लिए बेहाल हैं और प्रशासन मूकदर्शक बना बैठा है. किसानों को खाद का वितरण सही तरीके से नहीं हो रहा है. किसानों का कहना है कि अगर ये व्यवस्था नहीं सुधरती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा.

अधिकारियों ने विधायक का समझाया

प्रदर्शन के दौरान एसपी असित यादव, एएसपी संजीव पाठक और एडीएम एलके पांडेय भी पहुंचे थे. मौके पर मौजूद सभी अधिकारी विधायक को समझाने में जुटे रहे. विधायक ने फोन कर चंबल संभाग के कमिश्वर से भी बातचीत की. विधायक ने कमिश्नर मनोज खत्री को बताया की खाद वितरण को लेकर जमीनी तैयारी नहीं की गई है.

