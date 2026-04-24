अंधेरा होते ही 'मिस्टर इंडिया' बना युवक... बिजली गुल, CCTV बंद और थाने से गायब हुआ गजराज, 10 KM दूर मिला

Dalit Youth Disappeared-मध्यप्रदेश के भिंड जिले के गोरमी थाने से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पुलिस कस्टडी से एक दलित युवक संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गया. युवक के गायब होते ही परिजनों ने थाने के बाहर मोर्चा खोल दिया और रातभर हंगामा चलता रहा. मामला तब और गरमा गया जब गायब युवक थाने से 10 किलोमीटर दूर चपरा गांव के पास हाथ-पैर बंधे हुए हालत में मिला. परिजनों ने पुलिस पर ही अपहरण की साजिश रचने का आरोप लगाया है.

मिस्टर इंडिया की तरह गायब हुआ युवक

दरअसल, गोरमी की दलित बस्ती में दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया था. 15 दिन पहले हुए इस झगड़े के सिलसिले में पुलिस ने दोनों पक्षों को बयानों के लिए थाने बुलाया था. लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा हो गया जो किसी ने सोचा भी नहीं था. बयान दर्ज कराने थाने पहुंचा दलित युवक पुलिस की मौजूदगी में ही मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो गया.

पुलिस पर अपहरण कराने का आरोप

परिजनों का आरोप है कि शाम 7 बजे जैसे ही थाने की बिजली गुल हुई, ठीक उसी समय गजराज जाटव नाम का युवक गायब हो गया. परिजनों का कहना है कि उस दौरान थाने के सीसीसीटीव कैमरे भी बंद थे. युवक के गायब होने के बाद परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया. पुलिस का कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए दलित समाज के लोगों ने थाने का घेराव कर दिया. रातभर यह हंगामा चलता रहा.

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10 किलोमीटर दूर मिला युवक

जब पुलिस ने युवक की तलाश शुरू की, तो वह 10 किलोमीटर दूर चपरा गांव के पास सड़क किनारे रस्सी से बंधा हुआ मिला. अब इस मामले में राजनीति भी गरमा गई है. भीम आर्मी और कांग्रेस की भी इसमें एंट्री हो गई है. कांग्रेस नेता राहुल भदोरिया ने मौके पर पहुंचकर निष्पक्ष जांच की मांग की है. वहीं, परिजनों का गुस्सा सातवें आसमान पर है और उनकी मांग है कि थाना प्रभारी पर सख्त कार्रवाई की जाए.

पुलिस पर अपहरण कराने का आरोप

परिजनों का सीधा आरोप है कि पुलिस ने दूसरे पक्ष के साथ मिलकर गजराज का अपहरण करवाया और उसे प्रताड़ित किया है. इस मामले में एडिशनल एसपी संजीव शर्मा का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है. जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है.

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