रिश्तों पर हावी जमीन की लालच, भिंड में खतरनाक घटना में बदली पारिवारिक रंजिश

Bhind News: भिंड जिले के रतवा गांव में जमीनी विवाद के चलते अधेड़ की लाठियां से पीट-पीट कर हत्या का मामला सामने आया है. यह पारिवारिक रंजिश का मामला बताया जा रहा है. हत्या का आरोप सगे भाई और उसके बेटों पर लगा है, पीएम के बाद मृतक के परिजन डेड बॉडी नहीं ले रहे हैं. वह आरोपियों पर तुरंत हत्या का मामला दर्ज करवाने की मांग पर अड़ गए. वहीं इस घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया, क्योंकि देखते ही देखते पारिवारिक विवाद का यह मामला बढ़ता गया जो हत्या की घटना में तब्दील हो गया.

दोनों भाइयों में हुआ विवाद

रतवा गांव के रहने वाले दो सगे भाई बाबूराम मिर्धा और कृपा राम मिर्धा के बीच दो बीघा जमीन के बंटवारे को लेकर मामला चल रहा था, बीती देर बाबूराम खेतों पर शौच के लिए निकले तो तभी उनकी लाठियां से पीट-पीट कर हत्या कर दी गई. घटना की जानकारी मिलते ही मौ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और डेड बॉडी को कब्जे में लेकर उसका पीएम कराया गया. वहीं मृतक के परिजन कृपाराम और उनके परिवार के अलावा गांव के और अन्य लोगों साहित 11 लोगों पर हत्या की एफआईआर दर्ज करना चाह रहे हैं. जिसके चलते मृतक के परिजनों की थाना प्रभारी से गरमा-गरम बहश भी थाने में हुई.

परिजन एफआईआर दर्ज नही होने तक डेड बॉडी लेने के लिए तैयार नहीं है, जबकि पुलिस का कहना है कि वह एफआईआर में गलत लोगों के ग्राम दर्ज नहीं करेगी. लेकिन परिजन सभी पर हत्या का मामला दर्ज कराने पर अड़े हैं, जिससे कुछ देर के लिए थाने में भी हंगामें की स्थिति बन गई. वहीं इस घटना के बाद गांव में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट पर बना हुआ है.

थाना प्रभारी ने बताया कि जांच में जिन लोगों की संलिप्तता पाई जाएगी, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का कहना है कि एफआईआर में गलत लोगों के नाम नहीं जोड़े जाएंगे, लेकिन किसी भी दोषी को छोड़ा भी नहीं जाएगा.

भिंड से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट

