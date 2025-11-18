Advertisement
भिंड में अस्पताल परिसर में खुले में हुआ प्रसव, समाजसेवी महिला ने साड़ी का पर्दा कर कराई डिलीवरी, तमाशा देखते रहे लोग

Bhind News-भिंड में अटेर के मोरा गांव की एक महिला ने अस्पताल परिसर में ही खुले में बच्चे को जन्म दिया. अस्पताल के लेबर रूप में भर्ती करने में देरी होने के वजह से खुले में ही प्रसव हुआ. हैरान करने वाली बात ये है कि प्रसव पीड़ा बढ़ने पर उसे समय पर चिकित्सकीय सहायता नहीं मिली. वहीं मौके पर मौजूद एक महिला समाजसेवी ने अन्य महिलाओं की सहायता से प्रसव कराया.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 18, 2025, 03:30 PM IST
Bhind Woman Delivery Case-मध्यप्रदेश के भिंड में जिला अस्पताल में मंगलवार को गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है. अटेर क्षेत्र के मोरा गांव की प्रसूता प्रियंका को अस्पताल में लाया गया था, लेकिन परिजनों का आरोप है कि लेबर रूम में समय पर भर्ती न किए जाने के कारण उसे अस्पताल परिसर में ही खुले में बच्चे को जन्म देना पड़ा. मौके पर मौजूद महिला समाजसेवी ने अन्य महिलाओं की मदद से प्रसव कराया. इसके बाद जच्चा-बच्चा को वार्ड में शिफ्ट किया गया. 

लेबर रूम में नहीं किया गया भर्ती
जानकारी के अनुसार, प्रियंका को प्रसव पीड़ा बढ़ने पर परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे, लेकिन लेबर रूम के स्टाफ ने उसे अंदर लेने में देरी की और लापरवाही बरती. इसी दौरान प्रसूता की पीड़ा अचानक तेज हो गई और वह अस्पताल परिसर में ही खुले स्थान पर ही लेट गी. कुछ ही देर में प्रसव प्रक्रिया शुरू हो गई. 

महिला समाजसेवी ने की मदद 
घटनास्थल पर मौजूद महिला समाजसेविका रानी जैन ने स्थिति को संभालने की कोशिश की. उन्होंने बताया कि प्रसूता को दर्द से तड़पता देख उन्होंने नर्सिंग ऑफिसर को फोन किया, लेकिन स्टाफ के पहुंचने तक प्रसव शुरू हो गया था. ऐसे में उन्होंने अन्य महिलाओं की मदद से साड़ी का पर्दा बनाकर प्रसव कराया और प्रसूता को सहारा दिया.

दोनों को वार्ड में किया शिफ्ट
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मौके पर कई लोग खड़े रहे लेकिन सहायता करने के लिए आगे नहीं आए. प्रसव होने के बाद लेबर रूम की महिला कर्मचारी पहुंची और जच्चा व नवजात को अस्पताल वार्ड में शिफ्ट किया गया. प्रसूता के परिजनों और समाजसेविका ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए. परिजनों का कहना है कि यदि स्टाफ समय पर आ जाता तो खुले में प्रसव जैसी स्थिति नहीं बनती. 

RMO ने आरोपों को किया खारिज 
वहीं जिला अस्पताल के RMP आर.एस. कुशवाह ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है. उनका कहना है कि लेबर रूम का स्टाफ समय पर मौजूद था और स्थिति अचानक बिगड़ने के कारण प्रसव बाहरी क्षेत्र में हुआ. 

