घोर लापरवाही! भिंड जिला अस्पताल के गेट पर ही महिला ने दिया बच्चे को जन्म; सूचना के बावजूद देरी से पहुंची नर्स

Bhind District Hospital: मध्य प्रदेश के भिंड जिला अस्पताल में स्वास्थ्य प्रबंधन की एक घोर लापरवाही सामने आई है. प्रसव के लिए अस्पताल पहुंची एक महिला की डिलीवरी अस्पताल के मुख्य गेट के बाहर कैंपस में खुले में हो गई. यह घटना तब हुई जब महिला की एक परिजन पर्चा बनवाने के लिए काउंटर पर गई हुई थी. इसी दौरान महिला को अचानक अत्यधिक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई. खुले में तड़पती महिला को देखकर, अस्पताल कैंपस में बैठी अन्य महिलाओं ने तत्काल पहल की और साड़ियों का घेरा बनाकर महिला को आड़ दी और उसका सुरक्षित प्रसव करवाया.

यह भी पढ़ें: सावधान! इंदौर में लोन ऐप फ्रॉड तेजी से बढ़ा; ब्लैकमेल के 50 से अधिक मामले दर्ज

Add Zee News as a Preferred Source

भिंड जिला अस्पताल के गेट पर ही महिला ने दिया बच्चे को जन्म

दरअसल, भिंड जिला अस्पताल में प्रसव के लिए आई एक महिला ने अस्पताल के गेट के बाहर ही परिसर में बच्चे को जन्म दे दिया. सूचना मिलने के बावजूद, स्टाफ नर्स को अस्पताल आने और जच्चा-बच्चा को अंदर ले जाने में काफी देर हो गई. जानकारी के मुताबिक एक महिला कल देर शाम अपनी महिला परिजन के साथ प्रसव के लिए जिला अस्पताल आई थी. दूसरी महिला जब पर्ची बनवाने काउंटर पर थी तभी प्रसव के लिए आई महिला को अस्पताल के गेट के बाहर ही तेज प्रसव पीड़ा होने लगी.

जच्चा-बच्चा दोनों सुरक्षित

अस्पताल परिसर में बैठी महिलाओं ने दर्द से कराह रही महिला के चारों ओर साड़ी बांधकर घेरा बनाया और बच्चे का सुरक्षित प्रसव कराया. मौके पर मौजूद समाजसेवी रानी जैन ने स्टाफ नर्सों को प्रसव कराने के लिए परिसर में आने को कहा, लेकिन जब स्टाफ नर्सें काफी देर बाद पहुंचीं तब तक दर्द से कराह रही महिला का प्रसव हो चुका था. फिर जच्चा-बच्चा को अंदर ले जाकर भर्ती कराया गया, जहां दोनों सुरक्षित हैं. अस्पताल प्रबंधन लापरवाही बरतने को तैयार नहीं है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. भिंड की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.