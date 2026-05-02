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चंबल में जमीनी विवाद के चलते आत्मदाह का प्रयास, भिंड में प्रशासन की टीम हुई परेशान

Chambal in Bhind: चंबल में जमीनी विवाद के चलते पुलिस प्रशासन की टीम से स्थानीय लोग भिंड़ गए. इस दौरान एक महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया गया.

Written By  Pradeep Sharma|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: May 02, 2026, 03:05 PM IST
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MP News: चंबल अंचल की माटी में जमीन के विवाद नए-नए यहां पर जमीन के विवादों में कई खूनी इवारतें लिखी जा चुकी है. भिंड के डिडी गांव मैं जो हुआ उसने कानून और व्यवस्थाओं के दावों की धज्जियां उड़ा दी है. यहां जमीन विवाद ने उसे वक्त गंभीर रूप ले लिया जब अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम के सामने एक महिला ने खुद पर केरोसिन डालकर आत्मदाह का प्रयास किया. मामला 55 विश्वा जमीन के बंटवारे से जुड़ा है. जिसके बाद पुलिस और प्रशासन की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है.

भिंड जिले का है पूरा विवाद 

जानकारी के मुताबिक या पूरा विवाद सुदामा यादव और विद्याराम यादव के परिवार के बीच का है. लेकिन बंटवारे में कागजों में ऐसी बाजीगरी हुई कि विद्याराम परिवार के हिस्से सिर्फ 21 विश्वा जमीन और सुदामा यादव 44 विश्वा जमीन ले ली गई. साढ़े छ विश्वा जमीन की लड़ाई कई सालों तक कोर्ट में चली और हेरफेर करने वाले सुदामा की जीत हुई तो प्रशासन कब्जा हटवाने पहुंच गया. जिसमें घर से निकलने के लिए विद्याराम के परिजनों ने सड़क बना ली थी. अब दो परिवार लंबी कानून लड़ाई के बाद आमने-सामने है राजस्व और पुलिस की टीम जैसे ही जेसीबी लेकर अतिक्रमण बाला रास्ता हटाने के लिए पहुंची, वैसे ही कब्जा धारी पक्ष की महिलाओं ने विरोध करना शुरू कर दिया. 

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देखते ही देखते माहौल तनाव पूर्ण हो गया और भीड़ जुट गई. इसी दौरान प्रियंका यादव ने खुद पर मिट्टी का तेल डाल लिया. पुलिस के जवान फुर्ती ना दिखाते तो आज एक घर का आंगन राख हो गया था. पुलिस ने महिला और उसके पति को हिरासत में लेकर अतिक्रमण हटवाया और देर शाम सभी को छोड़ दिया है. प्रशासन का कहना है कि कोर्ट के आदेश के तहत अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही हुई है.

डिडी गांव का मामला तो आज पुलिस ने शांत करा लिया है. अब देखना होगा कि प्रशासन इस जमीनी पेच को सुलझाता है या फिर किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार करता है. इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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