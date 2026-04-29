चंबल में रिश्तों पर भारी पड़ा छोटा सा विवाद, छोटे भाई ने बड़े भाई क्यों उतारा मौत के घाट

MP Crime News: चंबल अंचल के भिंड जिले में पारिवारिक रिश्तों को तार-तार करने वाली बड़ी घटना सामने आई है. जहां घरेलू मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया और छोटे भाई ने बड़े भाई की गोली मारकर हत्या कर दी. घटना मंगलवार की बताई जा रही है. जहां दो भाइयों के बीच छोटा सा घरेलू विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने खूनी रूप ले लिया.

भिंड के वॉर्ड नंबर 18 की घटना

मामला गोहद चौराहा थाना अंतर्गत वार्ड नंबर-18 का बताया जा रहा है. यहां पर रहने वाले गोवर्धन भदोरिया अपने दो बेटों रामू और मनमोहन और बहूओं के साथ रह रहे थे. एक दिन पहले रामू का अपनी पत्नी रितु के साथ बाथरुम में पानी डालने को लेकर विवाद हुआ था. दोनों के बीच शुरू हुआ यह विवाद देर रात तक चलता रहा. ऐसे में गोवर्धन ने विवाद को सुलझाने की कोशिश की थी. लेकिन रामू के सिर पर खून सवार हो गया और उसने पिता पर ईट पर हमला कर बुरी तरीके से घायल कर दिया. ऐसे में पिता को घायल हालत में देखकर मनमोहन ने जब भी बीच-बचाव की कोशिश की तो रामू अंदर गया और कट्टा उठा लाया और बड़े भाई पर फायर कर दिया.

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गोली सीधी मनमोहन के माथे में जाकर लगी और वहीं पर ढेर हो गया. घटना के बाद रामू अपनी पत्नी के साथ मौके से फरार हो गया. वहीं मामले की गोहद चौराहा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. मनमोहन की पत्नी सरिता भदौरिया की शिकायत पर आरोपी रामू के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश प्रारंभ कर दी है.

भिंड में घटना की चर्चा

इस घटना में सबसे बड़ा सवाल यही है,कि बबुली विवाद में आधी रात को चली उस एक गोली ने एक इंसान का कत्ल किया बल्कि बूढ़े पिता की लाठी भी तोड़ दी. बुजुर्ग पिता अपनी आंखों के सामने ही दोनों बेटों को खो चुका है एक मौत के हाथों तो दूसरे को अपराध हाथों. वहीं भिंड जिले की यह घटना अब चर्चा में बना हुई है.

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