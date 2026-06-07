/भिंड में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवारों को रौंदा, एक युवक की मौत; गुस्साई भीड़ ने वाहन में लगाई आग

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Bhind Accident News: भिंड जिले के दबोह थाना क्षेत्र में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. आमहा गांव के पास कोंच मार्ग पर तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने डंपर में आग लगा दी. देखते ही देखते वाहन धू-धू कर जलने लगा और इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के कैलिया थाना क्षेत्र के सलैया गांव निवासी हिम्मत रजक के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि हिम्मत अपने साथी दिनेश रजक के साथ बाइक से कोंच मार्ग पर जा रहा था. इसी दौरान तेज रफ्तार डंपर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि हिम्मत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दिनेश गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल को तत्काल लहार अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है.
लोगों में भारी आक्रोश
हादसे के बाद घटनास्थल पर मौजूद लोगों में भारी आक्रोश फैल गया. गुस्साई भीड़ ने डंपर में आग लगा दी, जिससे कुछ ही मिनटों में पूरा वाहन आग की चपेट में आ गया और जलकर राख हो गया. हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया. सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीमें मौके पर पहुंचीं. दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. स्थिति को देखते हुए दबोह, आलमपुर, असवार और रावतपुरा थाना क्षेत्रों से अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस फरार चालक की तलाश कर रही है और मामले की जांच जारी है. तेज रफ्तार और लापरवाही ने एक परिवार का इकलौता सहारा छीन लिया, जबकि दूसरा युवक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है. हादसे ने एक बार फिर सड़कों पर दौड़ रहे भारी वाहनों की रफ्तार और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
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