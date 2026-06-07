/भिंड में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवारों को रौंदा, एक युवक की मौत; गुस्साई भीड़ ने वाहन में लगाई आग

लोगों में भारी आक्रोश

हादसे के बाद घटनास्थल पर मौजूद लोगों में भारी आक्रोश फैल गया. गुस्साई भीड़ ने डंपर में आग लगा दी, जिससे कुछ ही मिनटों में पूरा वाहन आग की चपेट में आ गया और जलकर राख हो गया. हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया. सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीमें मौके पर पहुंचीं. दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. स्थिति को देखते हुए दबोह, आलमपुर, असवार और रावतपुरा थाना क्षेत्रों से अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस फरार चालक की तलाश कर रही है और मामले की जांच जारी है. तेज रफ्तार और लापरवाही ने एक परिवार का इकलौता सहारा छीन लिया, जबकि दूसरा युवक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है. हादसे ने एक बार फिर सड़कों पर दौड़ रहे भारी वाहनों की रफ्तार और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.