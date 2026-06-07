Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /भिंड
  • /भिंड में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवारों को रौंदा, एक युवक की मौत; गुस्साई भीड़ ने वाहन में लगाई आग

भिंड में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवारों को रौंदा, एक युवक की मौत; गुस्साई भीड़ ने वाहन में लगाई आग

Bhind News: भिंड के दबोह थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी. हादसे में एक युवक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. गुस्साए लोगों ने डंपर में आग लगा दी.

Written ByPradeep SharmaEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 07, 2026, 06:24 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 06:24 PM IST
भिंड में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवारों को रौंदा, एक युवक की मौत; गुस्साई भीड़ ने वाहन में लगाई आग
Image Credit: Bhind Accident News

About the Author

Pradeep Sharma

Pradeep Sharma

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
भिंड में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवारों को रौंदा, एक युवक की मौत; भीड़ गुस्साई
bhind news8 min ago
2
balaghat news1 hr ago
3
gwalior news1 hr ago
4
Barwani News2 hrs ago
5
Bhopal Metro8:56 AM IST