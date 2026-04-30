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आस्था या अंधविश्वास? युवक ने जीभ काटकर मंदिर में चढ़ाई, पर्ची वाले बाबाओं को दी चुनौती

Bhind News: भिंड जिले में एक युवक ने कथित धार्मिक आस्था के चलते अपनी जीभ काटकर मंदिर में अर्पित कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. इस घटना के बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया.

 

Written By  Pradeep Sharma|Edited By: Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 30, 2026, 12:40 PM IST
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आस्था या अंधविश्वास? युवक ने जीभ काटकर मंदिर में चढ़ाई, पर्ची वाले बाबाओं को दी चुनौती

Bhind News: मध्य प्रदेश के भिंड जिले से आस्था और अंधविश्वास से जुड़ी एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने धार्मिक जोश में आकर अपनी जीभ काट ली और उसे एक स्थानीय मंदिर में देवी को चढ़ा दिया. युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. हालांकि होश में आते ही उसने देश के तथाकथित पर्ची वाले बाबाओं को चुनौती दे डाली.

युवक ने जीभ काटकर मंदिर में चढ़ाई
पूरा मामला भिंड जिले के भरौली खुर्द गांव का है, जहां आकाश ओझा नाम का 25 वर्षीय निवासी जिसे धार्मिक आस्था और अंधविश्वास में गहरा डूबा हुआ बताया जाता है, कल अपने साथियों के साथ सिंध नदी के किनारे बीहड़ों के बीच स्थित सती माता मंदिर में पूजा-अर्चना करने गया था. इस यात्रा के दौरान उसने अचानक एक ऐसा कदम उठाया जिसने सभी को पूरी तरह से हैरान कर दिया. आकाश ने देवी को चढ़ावे के तौर पर अपनी जीभ काट ली और बीहड़ों की ओर भाग गया. मौके पर मौजूद लोग सन्न रह गए. उन्होंने तुरंत उसके परिवार वालों को सूचना दी जो घटनास्थल पर पहुंचे और जिला अस्पताल ले गए, जहां उसका अभी इलाज चल रहा है.

पर्ची वाले बाबाओं को दी चुनौती
होश में आने के बाद आकाश ने पूरे देश में खुद को पर्ची बाबा कहने वालों पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने इन बाबाओं पर भोले-भाले लोगों को गुमराह करने और आस्था के नाम पर उन्हें लूटने का आरोप लगाया. उन्होंने जोर देकर कहा कि ये बाबा धार्मिक विश्वास की आड़ में मासूम लोगों को डरा-धमकाकर लाखों रुपये ऐंठ रहे हैं. विशेष रूप से बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री, मेहगांव के भूमिया सरकार महंत हरिओम दास और भरौली सिद्ध धाम के रिंकू दास बाबा को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनके पास सचमुच कोई आध्यात्मिक शक्तियां हैं, तो मेरी कटी हुई जीभ को जोड़कर दिखा दें.

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