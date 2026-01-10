भिंड में फर्जी आर्म्स लाइसेंस गैंग का पर्दाफाश, 3 लाख में थमा रहे थे जाली हथियार लाइसेंस, 6 लोगों पर FIR दर्ज

MP Crime News-चंबल अंचल में हथियारों का शौक रखने वालों को ठगने और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जाली लाइसेंस थमाने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है. भिंड जिले की देहात थाना पुलिस ने कलेक्ट्रेट कार्यालय की शिकायत पर छह लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है. यह कार्रवाई तब हुई जब जांच के दौरान पाया गया कि इन लोगों के लाइसेंस सरकारी रिकॉर्ड में कहीं मौजूद ही नहीं हैं.

पोर्टल पर खुला राज

इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब कलेक्ट्रेट कार्यालय की आर्म्स शाखा में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 रोहित सिंह भदौरिया ने संबंधित व्यक्तियों के हथियार लाइसेंसों की जांच की. जब इन लाइसेंस नंबरों को केंद्र सरकार के आधिकारिक पोर्टल एनडीएल-एएलआईएस पर ऑनलाइन सत्यापित किया गया, तो वहां रिकॉर्ड नॉट फाउंड का मैसेज आया. इससे यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि लाइसेंस किसी आधिकारिक विभाग द्वारा जारी नहीं किए गए थे, बल्कि फर्जी तरीके से तैयार किए गए थे.

नकली को बनाया असली

जांच में यह चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि ग्वालियर-चंबल संभाग सहित मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और जम्मू जैसे राज्यों में एक सक्रिय गिरोह इस खेल को अंजाम दे रहा है. यह गिरोह सीधे-साधे लोगों से तीन लाख रुपए तक वसूलता है. उनसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो जैसे दस्तावेज लिए जाते हैं और उन्हें ऑनलाइन प्रक्रिया का झांसा देकर जाली लाइसेंस थमा दिया जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

कलेक्टर के नाम का लिया सहारा

धोखाधड़ी को पुख्ता बनाने के लिए गिरोह के सदस्य इन फर्जी लाइसेंसों पर बाकायदा क्यूआर कोड प्रिंट करते हैं. इतना ही नहीं, इन पर भिंड जिला अधिकारी का नाम भी अंकित किया गया था, ताकि आम नागरिक और जांच एजेंसियां कन्फ्यूज हो जाएं और इसे असली समझ लें. इसी फर्जी लाइसेंस के दम पर आरोपी अवैध वसूली और डराने-धमकाने जैसे काम भी कर रहे थे.

6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

पुलिस ने कलेक्ट्रेट की शिकायत पर जिन 6 लोगों को आरोपी बनाया गया है, उनमें अजी सिंह, गौरव सिंह भदौरिया, हेमंत देवरे, राहुल पाटिल, जावेद अनवर और मोहम्मद राशिद शामिल हैं. इन सभी पर फर्जी तरीके से आर्म्स लाइसेंस रखने और धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. देहात थाना प्रभारी मुकेश शाक्य ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है, जिनसे पूछताछ के बाद मुख्य गिरोह तक पहुंचा जा सकता है.

यह भी पढ़ें-48 घंटे...30 खाते...29.5 लाख ठगी, डिजिटल अरेस्ट में फंसा रिटा. शिक्षक, जांच जारी

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!