भिंड में फर्जी आर्म्स लाइसेंस गैंग का पर्दाफाश, 3 लाख में थमा रहे थे जाली हथियार लाइसेंस, 6 लोगों पर FIR दर्ज

Bhind News-भिंड में फर्जी हथियार लाइसेंस बनाकर धोखाधड़ी और अवैध वसूली करने वाले 6 लोगों के खिलाफ दर्ज की है. आरोपियों ने फर्जी लाइसेंस बनाकर लोगों से अवैध वसूली की गई थी. आरोपी तीन लाख रुपये लेकर आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो जैसे दस्तावेजों के आधार पर ऑनलाइन प्रक्रिया का झांसा देते हैं और नकली लाइसेंस तैयार कर देते हैं.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 10, 2026, 08:11 PM IST
MP Crime News-चंबल अंचल में हथियारों का शौक रखने वालों को ठगने और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जाली लाइसेंस थमाने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है. भिंड जिले की देहात थाना पुलिस ने कलेक्ट्रेट कार्यालय की शिकायत पर छह लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है. यह कार्रवाई तब हुई जब जांच के दौरान पाया गया कि इन लोगों के लाइसेंस सरकारी रिकॉर्ड में कहीं मौजूद ही नहीं हैं. 

पोर्टल पर खुला राज
इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब कलेक्ट्रेट कार्यालय की आर्म्स शाखा में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 रोहित सिंह भदौरिया ने संबंधित व्यक्तियों के हथियार लाइसेंसों की जांच की. जब इन लाइसेंस नंबरों को केंद्र सरकार के आधिकारिक पोर्टल एनडीएल-एएलआईएस पर ऑनलाइन सत्यापित किया गया, तो वहां रिकॉर्ड नॉट फाउंड का मैसेज आया. इससे यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि लाइसेंस किसी आधिकारिक विभाग द्वारा जारी नहीं किए गए थे, बल्कि फर्जी तरीके से तैयार किए गए थे. 

नकली को बनाया असली
जांच में यह चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि ग्वालियर-चंबल संभाग सहित मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और जम्मू जैसे राज्यों में एक सक्रिय गिरोह इस खेल को अंजाम दे रहा है. यह गिरोह सीधे-साधे लोगों से तीन लाख रुपए तक वसूलता है. उनसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो जैसे दस्तावेज लिए जाते हैं और उन्हें ऑनलाइन प्रक्रिया का झांसा देकर जाली लाइसेंस थमा दिया जाता है.

कलेक्टर के नाम का लिया सहारा
धोखाधड़ी को पुख्ता बनाने के लिए गिरोह के सदस्य इन फर्जी लाइसेंसों पर बाकायदा क्यूआर कोड प्रिंट करते हैं. इतना ही नहीं, इन पर भिंड जिला अधिकारी का नाम भी अंकित किया गया था, ताकि आम नागरिक और जांच एजेंसियां कन्फ्यूज हो जाएं और इसे असली समझ लें. इसी फर्जी लाइसेंस के दम पर आरोपी अवैध वसूली और डराने-धमकाने जैसे काम भी कर रहे थे. 

6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज 
पुलिस  ने कलेक्ट्रेट की शिकायत पर जिन 6 लोगों को आरोपी बनाया गया है, उनमें अजी सिंह, गौरव सिंह भदौरिया, हेमंत देवरे, राहुल पाटिल, जावेद अनवर और मोहम्मद राशिद शामिल हैं. इन सभी पर फर्जी तरीके से आर्म्स लाइसेंस रखने और धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. देहात थाना प्रभारी मुकेश शाक्य ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है, जिनसे पूछताछ के बाद मुख्य गिरोह तक पहुंचा जा सकता है.

