भिंड में युवती के तालाब में कूदने की झूठी कहानी, 2 दिन तक तलाश करती रही पुलिस-SDRF; CCTV से खुला राज

भिंड में एक झूठी सूचना ने पुलिस और एसडीआरएफ की टीम को दो दिन तक गौरी तालाब में युवती की तलाश करने पर मजबूर कर दिया. दावा किया गया कि अंजली तालाब में कूद गई है, लेकिन जांच में कहानी कुछ और ही निकली. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, अंजली करीब 20 दिन पहले अपने प्रेमी के साथ अहमदाबाद चली गई थी. परिवार को समाज में बदनामी का डर था, इसलिए पिता और भाई ने उसके तालाब में कूदने की झूठी कहानी रची. सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद मामले का खुलासा हुआ.