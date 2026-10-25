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भिंड में युवती के तालाब में कूदने की झूठी कहानी, 2 दिन तक तलाश करती रही पुलिस-SDRF; CCTV से खुला राज

भिंड में 23 वर्षीय अंजली बघेल के गौरी तालाब में कूदने की सूचना झूठी निकली. पुलिस के मुताबिक, युवती 20 दिन पहले प्रेमी के साथ अहमदाबाद चली गई थी. सीसीटीवी फुटेज से खुलासे के बाद पुलिस वैधानिक कार्रवाई की तैयारी कर रही है.

Written ByPradeep Sharma
Published: Oct 25, 2026, 10:23 PM IST|Updated: Oct 25, 2026, 10:23 PM IST
भिंड में युवती के तालाब में कूदने की झूठी कहानी, 2 दिन तक तलाश करती रही पुलिस-SDRF; CCTV से खुला राज
Image Credit: ZEE MEDIA

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