भिंड में युवती के तालाब में कूदने की झूठी कहानी, 2 दिन तक तलाश करती रही पुलिस-SDRF; CCTV से खुला राज

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भिंड में एक झूठी सूचना ने पुलिस और एसडीआरएफ की टीम को दो दिन तक गौरी तालाब में युवती की तलाश करने पर मजबूर कर दिया. दावा किया गया कि अंजली तालाब में कूद गई है, लेकिन जांच में कहानी कुछ और ही निकली. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, अंजली करीब 20 दिन पहले अपने प्रेमी के साथ अहमदाबाद चली गई थी. परिवार को समाज में बदनामी का डर था, इसलिए पिता और भाई ने उसके तालाब में कूदने की झूठी कहानी रची. सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद मामले का खुलासा हुआ.
मामला भिंड के सीतानगर का है. शनिवार शाम 23 वर्षीय अंजली बघेल के भाई ने पुलिस को सूचना दी कि वह अपनी बहन को स्कूटी से बाजार ले जा रहा था. रास्ते में शनि देव मंदिर के पास अंजली ने स्कूटी रुकवाई और गौरी तालाब में छलांग लगा दी.
सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई
सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची. शनिवार शाम से शुरू हुआ रेस्क्यू अभियान रविवार को भी जारी रहा. गोताखोर घंटों तालाब में तलाश करते रहे, लेकिन अंजली का कोई सुराग नहीं मिला.
इधर, युवती के नहीं मिलने और भाई के बयान पर संदेह होने के बाद पुलिस ने जांच का रुख बदला. सीतानगर से गौरी तालाब तक के रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई. फुटेज में भाई कई स्थानों पर अकेले स्कूटी चलाते हुए दिखाई दिया. पुलिस ने जब उसे फुटेज दिखाकर सख्ती से पूछताछ की, तो कथित कहानी की परतें खुलने लगीं.
पुलिस ने जब पूछताछ की तो भाई ने बताया कि अंजली करीब 20 दिन पहले अपने प्रेमी के साथ अहमदाबाद चली गई थी. इसके बाद पिता को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया. पिता ने भी बेटी के घर छोड़कर जाने की बात स्वीकार की.
दो दिन तक तालाब में युवती की तलाश
परिवार को आशंका थी कि बेटी के प्रेमी के साथ जाने की बात सामने आने पर समाज में बदनामी होगी और लोगों के सवालों का सामना करना पड़ेगा. इसी डर से तालाब में कूदने की झूठी सूचना दी गई. इस कहानी के चलते पुलिस और एसडीआरएफ की टीम दो दिन तक तालाब में युवती की तलाश करती रही.
फिलहाल, पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने की कार्रवाई कर रही है. देहात थाना प्रभारी शिव प्रताप सिंह राजावत के मुताबिक, जांच के आधार पर आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. इस मामले में सीसीटीवी फुटेज पुलिस के लिए अहम कड़ी साबित हुई, जिसने युवती के तालाब में कूदने के दावे पर सवाल खड़े कर दिए.