शादी के बाद प्रेमी के साथ भागी बेटी, नाराज पिता ने सीने में उतार दी गोली, बोला-बदनामी हो रही थी

MP Crime News-मध्यप्रदेश के भिंड से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने अपनी ही शादीशुदा बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी. आरोपी ने कट्टे से उसके सीने में गोली मार दी. युवती की एक महीने पहले ग्वालियर के रहने वाले युवक के साथ शादी हुई थी. लेकिन शादी के कुछ दिन बाद वह शॉपिंग का बहाना बनाकर अपने प्रेमी के साथ भाग गई. इसी से उसका पिता नाराज था.

बेटी को मार दी गोली

घटना मेहगांव के खिरिया थापक गांव की मंगलवार शाम की है. मुन्नेश धानुक ने अपनी बेटी निधि को गोली मार दी थी. युवती की मां ने पुलिस की घटना की सूचना दी. अगले दिन पुलिस ने सरसों के खेत से शव बरामद किया. इसके बाद पिता मुन्नेश को हिरासत में लिया गया. आरोपी ने गिरफ्तारी के बाद कहा कि बदनामी हो रही थी, इसलिए मार दिया.

28 दिसंबर को हुई थी गायब

जानकारी के अनुसार, निधि धानुक की शादी 11 दिसंबर को ग्वालियर के गुड़ागुडी का नाका के रहने वाले देवू धानुक से हुई थी. 28 दिसंबर को वह अपने पति का साथ ग्वालियर के महाराज बाड़ा गई थी. शॉपिंग करने के बाद उसने पति से पानी मांगा, जब पति पानी लेने गया तब वह अचानक गायब हो गई. इसके बाद ससुराल और मायके पक्ष ने उसकी काफी तलाश की.

पिता से मिलने पहुंची थी युवती

पुलिस के अनुसार, मंगलवार शाम को निधि अपने पिता से मिलने आई थी. पिता उसे बहला-फुसलाकर अपने गांव ले आया. रात में वह अपनी बेटी को गांव को बाहर सरसों के खेत में ले गया और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी. इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी निधि की मां ने पुलिस को दी. इसके बाद बुधवार को पुलिस मौके पर पहुंची और शव खेत से बरामद किया.

गांव के युवक से था प्रेम प्रसंग

ग्रामीणों के अनुसार, निधि का गांव के ही युवक से प्रेम प्रसंग था, जो रिश्ते में उसका चाचा लगता है. बताया जा रहा है कि गायब होने के बाद लड़की ग्वालियर में पुलिस के सामने पेश हुई थी और खुद को बालिग बताते हुए अपनी मर्जी से जाने की बात कही थी. मेहगांव एसडीओपी संजय कोच्छा ने कहा कि खिरिया थापक गांव में एक व्यक्ति ने अपनी विवाहिता बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी है. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है. हत्या की असली वजह की तलाश की जा रही है.

