/नूडल्स से हेयर कलर तक 3.20 लाख मीट्रिक टन बढ़ेगा उत्पाद, भिंड में गोदरेज की नई यूनिट का CM करेंगे शुभारंभ, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार

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भिंड जिले के मालनपुर इंडस्ट्रियल क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली एक बड़ी परियोजना शुरू होने जा रही है. मुख्यमंत्री मोहन यादव बुधवार को गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की चौथी नई विनिर्माण इकाई का शुभारंभ करेंगे.कंपनी ने इस विस्तार के लिए 450 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है. नई सुविधाओं के संचालन के बाद क्षेत्र में 2,259 से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है. इससे मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में निवेश और रोजगार दोनों को बढ़ावा मिलने की संभावना है. इस कार्यक्रम के दौरान, मुख्यमंत्री लोक निर्माण विभाग के लिए चुने गए उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे. इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलने और मालनपुर में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
3.20 लाख मीट्रिक टन बढ़ेगा उत्पाद
इस विस्तार से साबुन, नूडल्स की उत्पादन क्षमता 1.50 लाख से बढ़कर 2 लाख मीट्रिक टन और तैयार टॉयलेट साबुन की क्षमता 70 हजार से बढ़कर 1.20 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हो जाएगी. यानी कुल उत्पादन क्षमता बढ़कर 3.20 लाख मीट्रिक टन सालाना पहुंच जाएगी. विस्तारित इकाई में हर साल 42 करोड़ हेयर कलर सैशे, 14 करोड़ मच्छर निरोधक उत्पाद और 10 करोड़ एयर फ्रेशनर सैशे बनाने की क्षमता विकसित होगी. वहीं हेयर क्रीम का उत्पादन 7300 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक पहुंचेगा. इसके लिए 10 मीट्रिक टन प्रति घंटे क्षमता का निरंतर सैपोनिफिकेशन संयंत्र और अत्याधुनिक स्वचालित पैकेजिंग प्रणाली भी स्थापित की जा रही है.
भिंड को होगा आर्थिक फायदा
इस विस्तार का असर सिर्फ फैक्ट्री की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहेगा. उद्योग बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, स्थानीय कारोबार बढ़ेगा और सरकार के राजस्व में भी इजाफा होगा. अनुमान है कि विस्तार के बाद प्रदेश को हर साल करीब 185 करोड़ रुपये का अतिरिक्त सीजीएसटी और एसजीएसटी राजस्व मिल सकता है.
विकास के साथ पर्यावरण
औद्योगिक विस्तार के साथ पर्यावरण संरक्षण का भी दावा किया जा रहा है. मालनपुर संयंत्र में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम के साथ 204 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा. यानी उत्पादन बढ़ाने के साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखा जा रहा है.
गोदरेज के विस्तार से बदलेगी जिले की तस्वीर
गोदरेज साल 1991 से मालनपुर में संचालित है. यह संयंत्र 65 एकड़ में फैल है और इसमें अब तक करीब 850 करोड़ रुपये का निवेश किया जा चुका है. तीन दशक से ज्यादा के सफर में यह संयंत्र गॉदरेज के विनिर्माण नेटवर्क का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है. मालनपुर में होने वाला यह विस्तार भिंड के औद्योगिक नक्शे पर एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है. 450 करोड़ का नया निवेश, 2250 से ज्यादा रोजगार और 3.20 लाख मीट्रिक टन सालाना उत्पादन क्षमता आंकड़े बताते हैं कि मालनपुर अब सिर्फ एक औद्योगिक क्षेत्र नहीं, बल्कि भिंड की अर्थव्यवस्था और युवाओं के रोजगार का बड़ा केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.
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