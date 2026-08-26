/नूडल्स से हेयर कलर तक 3.20 लाख मीट्रिक टन बढ़ेगा उत्पाद, भिंड में गोदरेज की नई यूनिट का CM करेंगे शुभारंभ, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार

भिंड जिले के मालनपुर इंडस्ट्रियल क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली एक बड़ी परियोजना शुरू होने जा रही है. मुख्यमंत्री मोहन यादव बुधवार को गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की चौथी नई विनिर्माण इकाई का शुभारंभ करेंगे.कंपनी ने इस विस्तार के लिए 450 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है. नई सुविधाओं के संचालन के बाद क्षेत्र में 2,259 से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है. इससे मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में निवेश और रोजगार दोनों को बढ़ावा मिलने की संभावना है. इस कार्यक्रम के दौरान, मुख्यमंत्री लोक निर्माण विभाग के लिए चुने गए उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे. इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलने और मालनपुर में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.