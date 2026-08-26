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नूडल्स से हेयर कलर तक 3.20 लाख मीट्रिक टन बढ़ेगा उत्पाद, भिंड में गोदरेज की नई यूनिट का CM करेंगे शुभारंभ, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार

भिंड के मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की चौथी नई विनिर्माण इकाई शुरू होगी. बुधवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे. कंपनी ने परियोजना में 450 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है, जिससे 2,259 से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है.

Written ByPradeep SharmaEdited ByPooja
Published: Aug 26, 2026, 11:07 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 11:33 AM IST
नूडल्स से हेयर कलर तक 3.20 लाख मीट्रिक टन बढ़ेगा उत्पाद, भिंड में गोदरेज की नई यूनिट का CM करेंगे शुभारंभ, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार

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