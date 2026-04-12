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भिंड में उधार विवाद ने मचाई तबाही! दबंगों ने दो दुकानों को लगा दी आग, पुलिस ने दबोचे आरोपी

Bhind Arson Case: भिंड के गोहद में उधार न देने पर दबंगों ने देर रात दो दुकानों में आग लगा दी, जिससे पूरा सामान जलकर खाक हो गया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक की तलाश जारी है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Apr 12, 2026, 09:36 PM IST
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Bhind Crime News
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Bhind Crime News: मध्य प्रदेश के भिंड से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां दबंगों की दबंगई इस कदर बढ़ गई कि उन्होंने महज उधार न देने पर दो दुकानों को आग के हवाले कर दिया. घटना गोहद थाना क्षेत्र की है, जहां बस स्टैंड के पास स्थित दुकानों में देर रात आगजनी की गई. पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

भिंड के गोहद में बीती रात ‘उधार’ का विवाद ‘अंगारों’ में बदल गया. दरअसल, गोहद बस स्टैंड पर पान, कोल्ड ड्रिंक और जूस की दुकान चलाने वाले राजू और अरविंद श्रीवास के पास कुछ युवक आए. युवकों ने उधार में सामान मांगा, लेकिन दुकानदारों ने मना कर दिया. इस पर दबंगों ने उन्हें ‘देख लेने’ की धमकी दी. देर रात जब पूरा शहर सो रहा था, तब बदला लेने की नीयत से आए आरोपियों ने दुकानों में आग लगा दी, जिससे सारा सामान जलकर खाक हो गया.

आरोपियों की तलाश जारी
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई. गोहद टीआई अभिषेक गौतम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की. पुलिस ने दबिश देकर करू गुर्जर और रामजी गुर्जर सहित एक अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है. मुखबिर की सूचना पर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि तीसरे आरोपी की तलाश जारी है.

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व्यापारियों में डर का माहौल
पीड़ित ने बताया कि शाम के समय कुछ युवक दुकान पर आए थे और उधार मांगने लगे. मना करने पर वे विवाद करने लगे और धमकी देकर चले गए. इसके बाद देर रात वे मोटरसाइकिल से आए और दुकान में आग लगा दी. इस घटना से क्षेत्र के व्यापारियों में डर का माहौल है.

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