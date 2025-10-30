भिंड के सरकारी स्कूल में शिक्षक का घिनौना कारनामा, छात्राओं को दिखाता था अश्लील वीडियो, FIR दर्ज

MP Crime News-मध्यप्रदेश के भिंड से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसने गुरू-शिक्षक के रिश्ते को शर्मसार करने का मामला सामने आया है. देहात थाना क्षेत्र के एक शासकीय विद्यालय में शिक्षक द्वारा छात्राओं को मोबाइल पर अश्लील वीडियो दिखाने और आपत्तिजनक हरकतें करने का मामला सामने आया है. पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट, धमकी देने और एससी-एसटी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

छात्राओं ने लगाए आरोप

जानकारी के अनुसार, सरकारी माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ शिक्षक रामेंद्र सिंह कुशवाह पर तीन छात्राओं ने आपत्तिजनक हरकतों के आरोप लगाए हैं. छात्राओं ने बताया कि शिक्षक रामेंद्र सिंह क्लास में पढ़ाने के दौरान मोबाइल पर अश्लील वीडियो दिखाता था और अनुचित व्यवहार भी करता था. जब छात्राओं ने शिकायत करने की बात कही तो शिक्षक ने उन्हें धमकी दी. आरोपी शिक्षक के डर से छात्राएं कई दिन स्कूल नहीं गईं.

प्रिंसिपल से भी की थी शिकायत

छात्राओं की हरकतों से परिजनों ने सतर्कता दिखाई और पूछताछ की तो पूरा मामला सामने आया. छात्राओं के परिजनों ने स्कूल पहुंचकर प्राचार्य से शिकायत की, लेकिन कोई ठोस कदम न उठाए जाने पर वे छात्राओं को लेकर देहात थाने पहुंचे और लिखित शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक को हिरासत में लिया. पुलिस ने एक छात्रा को फरियादी बनाया है और उसका मेडिकल कराया गया है.

पॉक्सो और एससी-एक्ट का केस दर्ज

मामले को लेकर देहात थाना प्रभारी मुकेश शाक्य ने बताया कि छात्रा की शिकायत पर आरोपी शिक्षक रामेंद्र सिंह कुशवाह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, धमकी देने और एससी-एसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है. पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं पर जांच कर रही है. वहीं पुलिस की कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग ने शिक्षक को निलंबित कर दिया है.

