NH-719 पर मौतों के खिलाफ संतों का ‘नो रोड, नो टोल’ आंदोलन, बरेठा टोल पर हंगामा, 6 घंटे बाद खत्म धरना

Bhind Protest News: भिंड-ग्वालियर नेशनल हाईवे 719 पर लगातार हो रही मौतों से आक्रोशित संत समाज ने सोमवार को ‘नो रोड, नो टोल’ आंदोलन की शुरुआत कर दी. इसके लिए बरेठा टोल प्लाजा पर टेंट लगाकर हजारों की संख्या में संतों के साथ जनसमूह इकट्ठा हुआ. वहीं पुलिस प्रशासन ने किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए बैरिकेड्स, फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस, क्रेन और भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया. इलाके में तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रित माहौल बना रहा और प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए था.

मेहगांव विधायक और मध्यप्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला ने दो दिन पहले संत समाज, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर आंदोलन टालने की कोशिश की थी, लेकिन बैठक बेनतीजा रही. इसके चलते सोमवार को भारी संख्या में संत समाज और स्थानीय लोग बरेठा टोल प्लाजा पर जमा हो गए. संतों के साथ नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह और पूर्व विधायक संजीव सिंह संजू सहित कांग्रेस और बीएसपी के कई नेता भी धरने में शामिल रहे.

लोग ने की जमकर नारेबाजी

प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए आरोप लगाया कि टोल की अवधि समाप्त होने के बाद भी मिलीभगत से वसूली जारी है. साथ ही हाईवे संकरा होने के कारण लोग लगातार हादसों में जान गंवा रहे हैं. इसी बीच मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी टोल से गुजरते समय संतों के बीच पहुंचे और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही हाईवे चौड़ीकरण का काम शुरू कराया जाएगा. इस दौरान संत धूनी रमाते रहे, वहीं आक्रोशित लोग नारेबाजी करते नजर आए.

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30 अप्रैल तक टेंडर प्रक्रिया

धरने में शामिल एक सामाजिक कार्यकर्ता की गाड़ी जैसे ही टोल से गुजरी और भुगतान का मैसेज आया, तो प्रदर्शनकारी भड़क उठे. इसके बाद वे टोल बूथ पर पहुंच गए और हंगामा करने लगे. आक्रोशित लोगों ने टोल पर लगे कैमरे तोड़ने का प्रयास किया और बूम बैरियर को भी एक तरफ हटा दिया. टोल कर्मचारियों को वहां से भगा दिया गया और टोल वसूली बंद करा दी गई. करीब छह घंटे तक चले धरने के बाद NHAI अधिकारियों के पहुंचने और 30 अप्रैल तक टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के आश्वासन पर संत समाज ने धरना समाप्त कर दिया. कालिदास महाराज ने चेतावनी दी कि तय समय सीमा में काम शुरू नहीं हुआ तो फिर आंदोलन किया जाएगा.

रिपोर्टः प्रदीप शर्मा, भिंड

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