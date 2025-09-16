कैसे जाल में फंसाते हैं तांत्रिक और बाबा, कैसे करते हैं इलाज? ठगी के दरबार की INSIDE स्टोरी
कैसे जाल में फंसाते हैं तांत्रिक और बाबा, कैसे करते हैं इलाज? ठगी के दरबार की INSIDE स्टोरी

MP News-मध्य प्रदेश में कई ऐसी जगहें हैं जहां आज भी इलाज और अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया है. लोगों की परेशानियों का फायदा तांत्रिक और बाबा उठाते हैं और दरबार सजाने के लिए नाम पर अपनी दुकान चलाते हैं. इन दरबारों में भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाया जाता है. ओझाओ, तांत्रिकों और बाबाओ को सजने वाले ठगी के दरबारों में कैसे लोग फंसते हैं, चलिए जानते हैं.

 

Reported By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 16, 2025, 03:52 PM IST
कैसे जाल में फंसाते हैं तांत्रिक और बाबा, कैसे करते हैं इलाज? ठगी के दरबार की INSIDE स्टोरी

भिंड से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट: मध्य प्रदेश में ओझाओं तांत्रिकों बाबाओं का ऐसा जाल फैला हुआ है,  जिसमें भोले वाले लोग फंसकर सालों और महीनों बीमारी और भूत बाधा ठीक होने के नाम पर परिक्रमा और चक्कर लगाते रहने हैं. इसके साथ-साथ ले अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद करते हैं, ठीक होने के नाम पर गण्डा, ताबीज, कलावा, तो कहीं भबूती देकर ठीक होने का दावा किया जाता है. तांत्रिकों और बाबाओं ने लोगों को ठीक करने के नाम पर दरबार खोल रखे हैं, जिनमें परेशानियों से घिरे लोगों को निशाना बनाकर फंसाया जाता है. भिंड जिले में एक ऐसा ही दरबार सजता है, जहां तरह-तरह के दावे हैं. 

सजना है अनोखा दरबार 
मध्य प्रदेश के भिंड जिले के गोहद विधानसभा क्षेत्र के भगवासा गांव में हर सोमवार एक अनोखा दरबार सजता है. वैसली नदी के किनारे बने कुंवर बाबा के मंदिर परिसर में तांत्रिक मुकेश कुमार पिछले 18 सालों से भूत-प्रेत बाधा, मानसिक तनाव और विभिन्न बीमारियों से पीड़ित लोगों का उपचार कर रहे हैं. दरबार में पहुंचने वाले लोग पहले अपनी अर्जी रजिस्टर में लिखते हैं और फिर लाइन से ओझा मुकेश कुमार के सामने पेश होते हैं. यहां कुंवर बाबा की सवारी पीड़ित की समस्या पूछती है और उपचार के तौर पर कलावा, बताशा, परिक्रमा और गंगा स्नान का आश्वासन दिया जाता है.

हर तरह के लोग दरबार में आते हैं
स्थानीय लोगों का दावा है कि डॉक्टरों से इलाज करवाने पर जहां राहत नहीं मिलती, वहीं ओझा की दी गई भभूति और उपचार से उन्हें लाभ मिलता है. कई लोग यह भी बताते हैं कि भूत-प्रेत बाधा से ग्रसित महिलाओं और पुरुषों को दरबार में झूमते और राहत महसूस करते देखा गया है. सिर्फ कम पढ़े-लिखे या ग्रामीण ही नहीं,  बल्कि उच्च शिक्षित और नौकरीपेशा लोग भी यहां उपचार के लिए आते हैं. यहां आए एक्साइज इंस्पेक्टर ने दावा किया उनका परिवार पहले भूत-प्रेत की बाधा से घिरा हुआ था, लेकिन दरबार में आने के बाद उनकी 90 प्रतिशत समस्याएं दूर हो गईं हैं.  एक्साइज इंस्पेक्टर लखपत सिंह ने बताया कि उन्होंने देश के कई हिस्सों में इलाज कराया, पैसे भी गंवाए, लेकिन चार साल पहले यहां आने के बाद उन्हें 90% राहत मिली और बिना पैसे खर्च किए उपचार हुआ.

यह नहीं है पाखंड-मुकेश कुमार
जब ज़ी मीडिया की टीम ने तांत्रिक मुकेश कुमार से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि बचपन में ही वे मंदिर पर आ गए थे और लोगों की सेवा का संकल्प लेकर वहीं रहने लगे. पहले छोटा मंदिर था, लेकिन अब यह एक बड़ा धार्मिक स्थल बन चुका है. कुंवर बाबा को ग्वालियर जिले के डबरा तहसील के राजा कुंवर साह का स्वरूप माना जाता है. मुकेश कुमार का कहना है कि उन्हें आभास होता है कि कौन व्यक्ति किस बाधा से पीड़ित है और उसी आधार पर उपचार बताते हैं. उन्होंने साफ कहा कि यह पाखंड नहीं, लोगों की आस्था और विश्वास है, और वे किसी से कोई शुल्क नहीं लेते. जो दान देना चाहें, वे अपनी श्रद्धा से कर सकते हैं.

विवाद में रहते हैं दरबार
इस तरह के दरबारों को लेकर विवाद बना रहता है कई तांत्रिक और बाबाओं के नाम पर ठगी, पैसे लूटने और भ्रम फैलाने के आरोप लगते हैं. फिर भी यहां आने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. लोगों का कहना है कि ऐसे दरबारों में विश्वास के साथ इलाज मिलता है और मानसिक शांति भी मिलती है. वहीं आलोचक इसे अंधविश्वास और शोषण का मामला बताते हैं.

