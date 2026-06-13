/भिंड में SP ऑफिस के पीछे चल रही थी अवैध हथियार फैक्ट्री, गाने की आड़ में बनते थे कट्टे, 10 हथियार बरामद

आरोपियों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड

पकड़े गए पिता-पुत्र शातिर अपराधी हैं. इनके खिलाफ पहले से ही हत्या के प्रयास, गैंगस्टर एक्ट, डकैती की योजना और अवैध हथियार तस्करी जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं. पुलिस को शंका है कि इस फैक्ट्री में बने हथियार केवल मध्यप्रदेश ही नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों के अपराधियों तक भी पहुंचाए जा रहे थे. पुलिस को बड़े हथियार तस्करी नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका है, जिसके फरार साथियों की तलाश तेज कर दी गई है. अगर पुलिस समय रहते यह कार्रवाई नहीं करती, तो इन हथियारों का इस्तेमाल किसी बड़ी वारदात में हो सकता था. पुलिस की सतर्कता से शहर पर मंडरा रहा एक बड़ा खतरा टल गया है.