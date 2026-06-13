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भिंड में SP ऑफिस के पीछे चल रही थी अवैध हथियार फैक्ट्री, गाने की आड़ में बनते थे कट्टे, 10 हथियार बरामद

Bhind News-भिंड में तेज गाने बजाकर एसपी ऑफिस के पीछे अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर शातिर पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया है. आरोपी यूपी से कारीगर बुलाकर कट्टे बनवाते और उन्हें 15 से 20 हजार में अपराधियों को बेचते थे, जिससे शहर को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम हो गई है.

Written ByPradeep SharmaEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 13, 2026, 09:59 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 09:59 PM IST
भिंड में SP ऑफिस के पीछे चल रही थी अवैध हथियार फैक्ट्री, गाने की आड़ में बनते थे कट्टे, 10 हथियार बरामद

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