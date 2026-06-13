/भिंड में SP ऑफिस के पीछे चल रही थी अवैध हथियार फैक्ट्री, गाने की आड़ में बनते थे कट्टे, 10 हथियार बरामद

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Illegal Arms Factory Sealed-मध्यप्रदेश के भिंड पुलिस ने शहर के बीचों-बीच चल रही एक अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश करके इलाके को दहलाने की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है. यहां चुपचाप मौत के सौदागार घातक हथियार तैयार कर रहे थे. पुलिस ने इस मामले में दीपू राजावत और राजकुमार राजावत को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों आरोपी पिता-पुत्र हैं.
तेज गाने बजाकर छिपाते थे करतूत
यह अवैध फैक्ट्री किसी सुनसान जगह पर नहीं, बल्कि शहर के बीच एसपी ऑफिस के पीछे घनी आबादी वाले दुर्गा नगर इलाके में चल रही थी. हैरानी की बात यह है कि पड़ोसियों को हथियारों के ठोकने-पीटने की भनक न लगे, इसके लिए आरोपी तेज आवाज में गाने बजाते थे. इसी संगीत के शोर की आड़ में देसी कट्टों का निर्माण किया जा रहा था.
भारी मात्रा में सामान बरामद
पुलिस ने जब इस ठिकाने पर छापा मारा तो मौके से 6 तैयार और 4 अधूरे बने 315 बोर के कट्टे, जिंदा कारतूस और हथियार बनाने की भारी मात्रा में मशीनें व उपकरण बरामद किए. पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी हथियार बनाने के लिए उत्तरप्रदेश से कारीगर बुलाते थे. यहां अवैध कट्टे तैयार करवाकर उन्हें अपराधियों को 15 से 20 हजार रुपए में बेच दिया करते थे.
आरोपियों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड
पकड़े गए पिता-पुत्र शातिर अपराधी हैं. इनके खिलाफ पहले से ही हत्या के प्रयास, गैंगस्टर एक्ट, डकैती की योजना और अवैध हथियार तस्करी जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं. पुलिस को शंका है कि इस फैक्ट्री में बने हथियार केवल मध्यप्रदेश ही नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों के अपराधियों तक भी पहुंचाए जा रहे थे. पुलिस को बड़े हथियार तस्करी नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका है, जिसके फरार साथियों की तलाश तेज कर दी गई है. अगर पुलिस समय रहते यह कार्रवाई नहीं करती, तो इन हथियारों का इस्तेमाल किसी बड़ी वारदात में हो सकता था. पुलिस की सतर्कता से शहर पर मंडरा रहा एक बड़ा खतरा टल गया है.
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