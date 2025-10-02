Advertisement
थाने के बाहर तड़पता रहा युवक, SI ने फरियादी से धुलवाई कार, अब SP ने दिए जांच के आदेश

Bhind News-भिंड में पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने आए घायल युवक के भाई से एसआई ने अपनी कार धुलवाई. इस दौरान थाने के बाहर खून से लथपथ घायल युवक तड़पता रहा. एसआई ने कहा कि पहले कार साफ करो, इसके बाद रिपोर्ट लिखी जाएगी.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 02, 2025, 05:25 PM IST
MP News-मध्यप्रदेश के भिंड से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जिसने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठा दिए हैं. थाने के बाहर खून से लथपथ घायल युवक तड़पता रहा. थाने में पदस्थ एसआई ने पहले घायल युवक के भाई से अपनी कार धुलवाई. एसआई ने कहा कि पहले कार साफ करो, इसके बाद रिपोर्ट लिखी जाएगी. एसआई रविंद्र सिंह मांझी पर कार धुलवाने का आरोप लगा है. घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है. 

विवाद के दौरान हुए घायल
यह पूरा मामला दबोह थाना क्षेत्रके बरथरा गांव में मंगलवार का है. यहां खेत में मकान निर्माण को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था. इस विवाद में रामू और श्यामू परिहार नाम के दो भाईयों के साथ मारपीट की गई थी. हमले में श्यामू के सिर में गंभीर चोटें आई थीं. बुधवार को दोनों भाई शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचे थे. 

एसआई ने कार साफ कराई 
ड्यूटी पर मौजूद सब इंस्पेक्टर रविंद्र सिंह मांझी ने रामूम की शिकायत नहीं सुनी. एसआई ने उसे बाल्टी, पानी और कपड़ा लाकर दिया और कहा कि पहले कार साफ करो, इसके बाद एफआईआर दर्ज करेंगे. थाने में मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बना लिया. वीडियो में दिख रहा है कि फरियादी थाने में पुलिस की गाड़ी साफ कर रहा है, दूसरी तरफ उसका भाई घायल हालत में पास में बैठा है. 

एसपी ने दिए जांच के आदेश
इस मामले में वीडियो गुरुवार को सामने आया. मामले सामने आने के बाद भिंड एसपी असित यादव ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं. वहीं मामले को लेकर दबोह थाना प्रभारी राजेश शर्मा ने बताया कि वीडियो की पुष्टि हो गई है. पीड़ित के बयान लिए जाएंगे. जांच से ही स्पष्ट होगा कि हकीकत क्या है. अभी कुछ नहीं कह सकते.

