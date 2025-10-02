थाने के बाहर तड़पता रहा युवक, SI ने फरियादी से धुलवाई कार, अब SP ने दिए जांच के आदेश

MP News-मध्यप्रदेश के भिंड से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जिसने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठा दिए हैं. थाने के बाहर खून से लथपथ घायल युवक तड़पता रहा. थाने में पदस्थ एसआई ने पहले घायल युवक के भाई से अपनी कार धुलवाई. एसआई ने कहा कि पहले कार साफ करो, इसके बाद रिपोर्ट लिखी जाएगी. एसआई रविंद्र सिंह मांझी पर कार धुलवाने का आरोप लगा है. घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है.

विवाद के दौरान हुए घायल

यह पूरा मामला दबोह थाना क्षेत्रके बरथरा गांव में मंगलवार का है. यहां खेत में मकान निर्माण को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था. इस विवाद में रामू और श्यामू परिहार नाम के दो भाईयों के साथ मारपीट की गई थी. हमले में श्यामू के सिर में गंभीर चोटें आई थीं. बुधवार को दोनों भाई शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचे थे.

एसआई ने कार साफ कराई

ड्यूटी पर मौजूद सब इंस्पेक्टर रविंद्र सिंह मांझी ने रामूम की शिकायत नहीं सुनी. एसआई ने उसे बाल्टी, पानी और कपड़ा लाकर दिया और कहा कि पहले कार साफ करो, इसके बाद एफआईआर दर्ज करेंगे. थाने में मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बना लिया. वीडियो में दिख रहा है कि फरियादी थाने में पुलिस की गाड़ी साफ कर रहा है, दूसरी तरफ उसका भाई घायल हालत में पास में बैठा है.

Add Zee News as a Preferred Source

एसपी ने दिए जांच के आदेश

इस मामले में वीडियो गुरुवार को सामने आया. मामले सामने आने के बाद भिंड एसपी असित यादव ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं. वहीं मामले को लेकर दबोह थाना प्रभारी राजेश शर्मा ने बताया कि वीडियो की पुष्टि हो गई है. पीड़ित के बयान लिए जाएंगे. जांच से ही स्पष्ट होगा कि हकीकत क्या है. अभी कुछ नहीं कह सकते.

यह भी पढ़ें-उज्जैन में बड़ा हादसा, नदी में गिरी श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली, 2 की मौत

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Bhind की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!