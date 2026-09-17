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भिंड में अचानक धंस गई सड़क, 30 फीट गहरा गड्ढा देख मचा हड़कंप, सुरंग से सामने आया ये राज

भिंड के किला रोड की हिन्नारिया गली में अचानक सड़क धंसने से करीब 30 फीट गहरा गड्ढा हो गया. वहीं पुरातत्व विभाग ने सुरंग की आशंका खारिज कर पुराने कुएं के अवशेष होने की संभावना जताई है.

Written ByPradeep Sharma
Published: Sep 17, 2026, 05:09 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 05:09 PM IST
भिंड में अचानक धंस गई सड़क, 30 फीट गहरा गड्ढा देख मचा हड़कंप, सुरंग से सामने आया ये राज
Image Credit: ZEE MEDIA

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