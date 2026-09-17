भिंड में अचानक धंस गई सड़क, 30 फीट गहरा गड्ढा देख मचा हड़कंप, सुरंग से सामने आया ये राज

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भिंड के किला रोड की हिन्नारिया गली में सड़क अचानक इस कदर धंस गई कि नीचे करीब 30 फीट गहरा गड्ढा दिखाई देने लगा. सड़क करीब 15 फीट लंबाई-चौड़ाई में धंसी तो इलाके में हड़कंप मच गया. आसपास रहने वाले कई परिवारों ने डर के चलते अपने मकानों पर ताला लगाया और दूसरी जगह चले गए.
दो दिन पहले इसी जगह धमाके जैसी तेज आवाज सुनाई दी थी और सड़क मामूली रूप से धंसी थी, लेकिन अब देखते ही देखते धंसाव ने बड़ा रूप ले लिया.
ऐतिहासिक किला की होने लगी चर्चा
करीब 300 मीटर दूर ऐतिहासिक किला होने की वजह से लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई कि कहीं जमीन के नीचे किले से जुड़ी कोई पुरानी सुरंग तो नहीं है. हालांकि, मौके पर पहुंचे पुरातत्व विभाग के अधिकारी महावीर सिंह भदौरिया ने सुरंग की आशंका को सिरे से खारिज किया है.
पहले पत्थर रखकर बंद कर दिया
पुरातत्व विभाग के अधिकारी महावीर सिंह भदौरिया ने बताया कि मौके पर करीब 15 फीट लंबाई-चौड़ाई और 30 फीट गहराई का धंसाव है. प्रारंभिक निरीक्षण में इसके पुराने कुएं के अवशेष होने की संभावना सामने आई है, जिसे वर्षों पहले पत्थर रखकर बंद कर दिया गया था.
नगर पालिका टीम ने किया निरीक्षण
मौके पर प्रशासनिक अमले के साथ स्थानीय विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह, नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि सुनील बाल्मीक और नगर पालिका की टीम ने मौके का निरीक्षण किया है. लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सड़क के नीचे छिपे इस गड्ढे की सुरक्षा का है. लगातार बारिश के बीच अगर धंसाव और बढ़ा तो आसपास के मकानों पर भी खतरा पैदा हो सकता है. यानी, दो दिन पहले जिस जगह सिर्फ मामूली दरार नजर आई थी, वहीं अब जमीन के नीचे 30 फीट गहराई तक खुला गड्ढा दिखाई दे रहा है. लोगों की दहशत बढ़ी हुई है और प्रशासन के सामने चुनौती है. इसे जल्द से जल्द सुरक्षित तरीके से भरना.