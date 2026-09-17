भिंड में अचानक धंस गई सड़क, 30 फीट गहरा गड्ढा देख मचा हड़कंप, सुरंग से सामने आया ये राज

नगर पालिका टीम ने किया निरीक्षण

मौके पर प्रशासनिक अमले के साथ स्थानीय विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह, नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि सुनील बाल्मीक और नगर पालिका की टीम ने मौके का निरीक्षण किया है. लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सड़क के नीचे छिपे इस गड्ढे की सुरक्षा का है. लगातार बारिश के बीच अगर धंसाव और बढ़ा तो आसपास के मकानों पर भी खतरा पैदा हो सकता है. यानी, दो दिन पहले जिस जगह सिर्फ मामूली दरार नजर आई थी, वहीं अब जमीन के नीचे 30 फीट गहराई तक खुला गड्ढा दिखाई दे रहा है. लोगों की दहशत बढ़ी हुई है और प्रशासन के सामने चुनौती है. इसे जल्द से जल्द सुरक्षित तरीके से भरना.