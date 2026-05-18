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प्रेमिका ने मोड़ा मुंह, तो मायके पहुंचकर युवक ने लगाई खुद को आग, जलता हुआ कुएं में कूदा आशिक

Bhind News-भिंड में एक युवक ने प्रेमिका के घर पहुंचकर खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली. इस घटना में युवक गंभीर रूप से झुलस गया, उसे इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया है. प्रेमिका ने पति को दोनों के रिश्तों की भनक लगने के बाद युवक ने बात करना बंद कर दिया था, इसी को लेकर वह नाराज था.

 

Written By  Pradeep Sharma|Edited By: Harsh Katare|Last Updated: May 18, 2026, 01:17 PM IST
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प्रेमिका ने मोड़ा मुंह, तो मायके पहुंचकर युवक ने लगाई खुद को आग, जलता हुआ कुएं में कूदा आशिक

Man Sets Himself on Fire-मध्यप्रदेश के भिंड जिले से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने प्रेम-प्रसंग के चलते खौफनाक कदम उठाते हुए अपनी प्रेमिका के घर पहुंचकर खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली. इस घटना में युवक बुरी तरह से झुलस गया. युवक की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है. उसे इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया है. प्रेमिका ने युवक ने बात बंद कर दी थी और उसका फोन उठाना भी बंद कर दिया था, इसी को लेकर युवक नाराज था. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. 

विवाहित महिला से था प्रेम-प्रसंग
जानकारी के अनुसार, मिहोना थाना क्षेत्र के रोन निवासी अजय गौतम का एक विवाहित महिला के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा था. लेकिन कुछ समय पहले जब महिला के पति को दोनों के रिश्ते की भनक लगी तो महिला ने अजय से दूरी बना ली. महिला ने प्रेमी अजय का फोन उठाना भी बंद कर दिया. 

महिला के घर पहुंचा प्रेमी
बातचीत बंद होने और महिला से किसी प्रकार का संपर्क नहीं होने से अजय नाराज हो गया. आहत अजय महिला के मायके जगनपुर पहुंच गया. उस वक्त महिला अपनी भाभी के साथ रसोई में खाना बना रही थी. अजय ने वहां पहुंचकर महिला से बात करने की जिद की जिसको लेकर दोनों के बीच तीखी बहस हो गई. 

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पेट्रोल डालकर लगाई आग
बहस के बीच अजय ने अपने साथ लाई पेट्रोल की बोतल खोली और खुद पर पेट्रोल छिड़क लिया और आग लगा दी. जैसे ही अजय आग की लपटों से घिरा, रसोई में चीख पुकार मच गई. महिला ने उसे बचाने की कोशिश की तो उसके हाथ भी बुरी तरह से झुलस गए. आग की जलन से तड़पता हुआ अजय पास ही बने कुएं में कूद गया. 

70 प्रतिशत तक झुलसा युवक
मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद अजय को कुएं से बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को पहले मिहोना अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. अजय 70 प्रतिशत तक जल गया है, जिसे गंभीर हालत में डॉक्टरों ने ग्वालियर रेफर कर दिया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें-तेज रफ्तार ने छीनी कई परिवारों की खुशियां, दो अलग-अलग सड़क हादसे में 5 की मौत

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