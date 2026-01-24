Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभिंड

शहादत पर भारी वीर नारी का हौसला, पति के गाल चूमकर और बलाएं लेकर दी विदाई, 6 साल के बेटे ने दी मुखाग्नि

Bhind News-जम्मू के डोडा में शहीद हुए भिंड के हवलदार शैलेंद्र सिंह भदौरिया का शनिवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. शहीद शैलेंद्र सिंह भदौरिया को उनके 6 साल के बेटे भावेश बदौरिया ने मुखाग्नि दी. शहीद के अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोग उनके गांव पहुंचे.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 24, 2026, 05:56 PM IST
Bhind Martyr Shailendra Singh-जम्मू-कश्मीर के डोडा में देश की सेवा करते हुए शहीद हुए भिंड के हवलदार शैलेंद्र सिंह भदौरिया का शनिवार को उनके पैतृक गांव चितावली में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. 6 साल के मासूम बेटे भावेश ने जब अपने पिता को मुखाग्नि दी. वहां मौजूद हजारों लोगों की आंखें इस दृश्य को देख नम हो गईं. जम्मू के डोडा में सेना के वाहन खाई में गिर गया था, जिसमें 10 जवान शहीद हुए थे, उनमें शैलेंद्र सिंह भदौरिया भी थे. 

पत्नी के साहस ने किया हैरान
अंतिम विदाई के दौरान शहीद की पत्नी शिवानी के साहस ने वहां मौजूद लोगों को हैरान कर दिया. जहां पूरा गांव रो रहा था, वहीं शिवानी ने लोगों को ढांढस बंधाते हुए कहा, रोना-धोना बंद करो, कुछ नहीं होगा. उन्होंने अपने पति के पार्थिव शरीर की बलाएं लीं और उन्हें चूमकर अंतिम विदाई दी. एक सैनिक की पत्नी का यह जज्बा और हिम्मत देखकर हर कोई दंग रह गया. 

पत्नी से हुई थी आखिरी बार बात 
पत्नी शिवानी ने बताया कि 21 जनवरी की रात उनकी शैलेंद्र से आखिरी बार बात हुई थी. शैलेंद्र ने बताया कि उन्होंने एक बुरा सपना देखा है और उन्हें बहुत डर लग रहा है. उन्होंने बच्चों के भविष्य और बेटियों की शादी को लेकर चिंता जाहिर की थी. पत्नी ने उन्हें भरोसा भी दिलाया था, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद उनके शहीद होने की खबर आ गई.  

दादा भी हुए थे शहीद
शहीद शैलेंद्र सिंह का परिवार देशभक्तों का परिवार है. उनको पिता हनुमत सिंह ने गर्व से बताया कि उनके पिता यानी शैलेंद्र के दादा भी 1972 में देश के लिए शहीद हुए थे. शैलेंद्र के दो अन्य भाई भी सेना में हैं. पिता ने कहा कि उन्हें अपने बेटे की शहादत पर गर्व है क्योंकि वह एक शेर की तरह देश के काम आया है. बता दें कि शहीद की अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए. सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर अपने साथी को सलामी दी. अंतिम यात्रा के दौरान पूरा इलाका शैलेंद्र सिंह अमर रहें के नारों से गूंज उठा. एसडीएम और तहसीलदार सहित सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी शहीद को नमन करने पहुंचे. 

