शहादत पर भारी वीर नारी का हौसला, पति के गाल चूमकर और बलाएं लेकर दी विदाई, 6 साल के बेटे ने दी मुखाग्नि

Bhind Martyr Shailendra Singh-जम्मू-कश्मीर के डोडा में देश की सेवा करते हुए शहीद हुए भिंड के हवलदार शैलेंद्र सिंह भदौरिया का शनिवार को उनके पैतृक गांव चितावली में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. 6 साल के मासूम बेटे भावेश ने जब अपने पिता को मुखाग्नि दी. वहां मौजूद हजारों लोगों की आंखें इस दृश्य को देख नम हो गईं. जम्मू के डोडा में सेना के वाहन खाई में गिर गया था, जिसमें 10 जवान शहीद हुए थे, उनमें शैलेंद्र सिंह भदौरिया भी थे.

पत्नी के साहस ने किया हैरान

अंतिम विदाई के दौरान शहीद की पत्नी शिवानी के साहस ने वहां मौजूद लोगों को हैरान कर दिया. जहां पूरा गांव रो रहा था, वहीं शिवानी ने लोगों को ढांढस बंधाते हुए कहा, रोना-धोना बंद करो, कुछ नहीं होगा. उन्होंने अपने पति के पार्थिव शरीर की बलाएं लीं और उन्हें चूमकर अंतिम विदाई दी. एक सैनिक की पत्नी का यह जज्बा और हिम्मत देखकर हर कोई दंग रह गया.

पत्नी से हुई थी आखिरी बार बात

पत्नी शिवानी ने बताया कि 21 जनवरी की रात उनकी शैलेंद्र से आखिरी बार बात हुई थी. शैलेंद्र ने बताया कि उन्होंने एक बुरा सपना देखा है और उन्हें बहुत डर लग रहा है. उन्होंने बच्चों के भविष्य और बेटियों की शादी को लेकर चिंता जाहिर की थी. पत्नी ने उन्हें भरोसा भी दिलाया था, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद उनके शहीद होने की खबर आ गई.

Add Zee News as a Preferred Source

दादा भी हुए थे शहीद

शहीद शैलेंद्र सिंह का परिवार देशभक्तों का परिवार है. उनको पिता हनुमत सिंह ने गर्व से बताया कि उनके पिता यानी शैलेंद्र के दादा भी 1972 में देश के लिए शहीद हुए थे. शैलेंद्र के दो अन्य भाई भी सेना में हैं. पिता ने कहा कि उन्हें अपने बेटे की शहादत पर गर्व है क्योंकि वह एक शेर की तरह देश के काम आया है. बता दें कि शहीद की अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए. सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर अपने साथी को सलामी दी. अंतिम यात्रा के दौरान पूरा इलाका शैलेंद्र सिंह अमर रहें के नारों से गूंज उठा. एसडीएम और तहसीलदार सहित सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी शहीद को नमन करने पहुंचे.

यह भी पढ़ें-एमपी में पहली बार हॉर्स शो का आयोजन, एंबुलेंस के जरिए गुजरात से लाया गया घोड़ा

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!