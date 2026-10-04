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इंजीनियरिंग की पढ़ाई, इंटरनेट से सीखा एटीएम ठगी का खेल…ऐसे बिछाते थे जाल, मेहगांव पुलिस ने अंतरराज्यीय गिरोह का किया भंडाफोड़

भिंड के मेहगांव में पुलिस ने एटीएम की तकनीकी खामी का फायदा उठाकर लोगों की रकम हड़पने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है. गिरोह के सदस्य इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं और इंटरनेट से ठगी का तरीका सीखकर वारदात को अंदाम देते थे.

Edited ByPooja
Published: Oct 04, 2026, 01:26 PM IST|Updated: Oct 04, 2026, 01:26 PM IST
इंजीनियरिंग की पढ़ाई, इंटरनेट से सीखा एटीएम ठगी का खेल…ऐसे बिछाते थे जाल, मेहगांव पुलिस ने अंतरराज्यीय गिरोह का किया भंडाफोड़

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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