/इंजीनियरिंग की पढ़ाई, इंटरनेट से सीखा एटीएम ठगी का खेल…ऐसे बिछाते थे जाल, मेहगांव पुलिस ने अंतरराज्यीय गिरोह का किया भंडाफोड़

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भिंड के मेहगांव थाना पुलिस ने एटीएम की तकनीकी खामी का फायदा उठाकर लोगों की रकम हड़पने वाले अंतरराज्यीय एटीएम ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है. इस गिरोह के सदस्य कोई मामूली ठग नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके शातिर आरोपी निकले. इंटरनेट से एटीएम ठगी का तरीका सीखा और फिर मशीन में जुगाड़ लगाकर लोगों के पैसे हड़पने लगे. पुलिस के मुताबिक 29 सितंबर को मेहगांव निवासी एक फरियादी ने एसबीआई एटीएम से 10 हजार रुपये निकालने की कोशिश की.
जांच के दौरान पुलिस ने 2 अक्टूबर को गोरमी तिराहे से तीन संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अभजीत पुत्र देवेंद्र मिश्रा, निवासी कजीरगंज अयोध्या, उत्तर प्रदेश, सत्यार्थ मिश्रा पुत्र रतन सिंह परिहार, निवासी केडीए कॉलोनी यशोदा नगर कानपुर और सत्यम परिहार पुत्र अजयराम परिहार, निवासी यशोदा नगर कानपुर के रूप में हुई है.
ऐसे बिछाते थे जाल
पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे एटीएम की कैश निकलने वाली जगह पर एल्युमिनियम की प्लेट और काले टेप लगाकर मदद से जाल बिछाया करते थे. ग्राहक एटीएम से रमक निकालने का कोशिश करता, तो मशीन से पैसे निकलने की आवाज आती, लेकिन नकदी बाहर नहीं निकलती थी. ग्राहक इसे मशीन की खराबी समझकर चला जाता और उसके बाद आरोपी मौके पर पहुंचकर टेप में फंसी रकम निकाल लेते थे. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 94 एटीएम कार्ड, एल्युमिनियम की सात प्लेट, चार मोबाइल फोन और एक कार बरामद की है.
आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी 2018 से इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे थे. आरोपियों में से कुछ पहले देहरादून और रूड़की में भी पकड़े जा चुके हैं. पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह ने मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में कितने लोगों को अपना शिकार बनाया.
इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं आरोपी
इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके इन आरोपियों ने तकनीक का इस्तेमाल तरक्की के लिए नहीं, बल्कि एटीएम में सेंध लगाकर लोगों की गाढ़ी कमाई हड़पने के लिए किया था,अब मेहगांव पुलिस की कार्रवाई के बाद अब इस अंतरराज्यीय गिरोह के पूरे नेटवर्क और ठगी की पुरानी वारदातों की कड़ियां खंगाली जा रही हैं.
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