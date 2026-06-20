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भिंड में चक्की संचालक ने दांत से काटा ग्राहक का कान, टुकड़ा हुआ अलग, 5 रुपए को लेकर हुआ था विवाद

Bhind News-भिंड में मात्र 5 रुपए को लेकर आटा चक्की संचालक पप्पू ओझा ने ग्राहक धान सिंह भदौरिया के कान को दांत से काटकर अलग कर दिया. पीड़ित की शिकायत पर मेहगांव थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों पक्षों के बयान लेते हुए वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है.

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 20, 2026, 04:16 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 04:16 PM IST
भिंड में चक्की संचालक ने दांत से काटा ग्राहक का कान, टुकड़ा हुआ अलग, 5 रुपए को लेकर हुआ था विवाद

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Harsh Katare

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हर्ष कटारे एक युवा और होनहार डिजिटल पत्रकार हैं. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ (MP-CG) डिजिटल टीम में बतौर सब-एडिटर कार्यरत हैं. हर्ष की पकड़ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम और समसामयिक विषयों की सटीक एवं रियल-टाइम रिपोर्टिंग में है.

साल 2023 में News18 जैसे प्रतिष्ठित न्यूज नेटवर्क से अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत करने वाले हर्ष को डिजिटल न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस की अच्छी समझ है. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के जटिल राजनीतिक समीकरणों और जमीनी खबरों (हाइपरलोकल न्यूज़) को आसान और स्पष्ट भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनका मजबूत पक्ष है.

आप हर्ष कटारे से सीधे harsh.katare@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा रियल-टाइम न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (ट्विटर) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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