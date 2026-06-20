भिंड में चक्की संचालक ने दांत से काटा ग्राहक का कान, टुकड़ा हुआ अलग, 5 रुपए को लेकर हुआ था विवाद

राज्य चुनें
Bhind Mill Owner Bits Mans Ear-मध्यप्रदेश के भिंड जिले के मेहगांव थाना क्षेत्र से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है. खैरियातोर मोड़ पर स्थित एक आटा चिक्की पर सिर्फ 5 रुपए के लेनदेन को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि चक्की संचालक ने गुस्से में आकर ग्राहक का कान दांत से काट लिया. हमला इतना जोरदार था कि ग्राहक के कान का एक हिस्सा कटकर शरीर से अलग हो गया. आरोपी चक्की संचालक का मुंह खून से लाल हो गया. इस अजीबोगरीब और खौफनाक मामले के बाद पीड़ित लहूलुहान हालत में थाने पहुंचा और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई.
पैसों पर शुरू हआ था विवाद
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मौरोली गांव के रहने वाले धान सिंह भदौरिया ने खैरियातोर मोड़ पर स्थित पप्पू ओझा की आटा चक्की पर साढे़ 37 किलो गेहूं पिसाने के लिए दिए थे. शुक्रवार शाम को जब धान सिंह चक्की पर अपना आटा लेने पहुंचे, तो चक्की संचालक ने उन्हें करीब 36 किलो आटा वापस दिया. वजन में इस अंतर और पिसाई के पैसों के हिसाब को लेकर दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, जो धीरे-धीरे बहस में बदल गई.
5 रुपए के अंतर पर हुआ खूनी खेल
पीड़ित धान सिंह भदौरिया ने अपनी शिकायत में बताया कि चक्की संचालक पप्पू ओझा ने गेहूं की पिसाई के बदले उनसे 45 रुपए की मांग की थी. वहीं, धान सिंह का कहना था कि पैसे कम होने चाहिए और उन्होंने पप्पू को 40 रुपए दिए. सिर्फ 5 रुपए के इस अंतर को लेकर दोनों पक्षों में तीखी बहस होने लगी. देखते ही देखते बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई. इसी बीच गुस्से से तमतमाए चक्की संचालक पप्पू ओझा ने धान सिंह को दबोच लिया और उनके काम पर अपने दांतों से हमला कर दिया.
कान का हिस्सा कटा
धान सिंह ने बताया कि पप्पू ने उनके कान के निचले हिस्से को इतनी बेरहमी से चबाया कि उसका एक भाग कटकर जमीन पर गिर गया. चक्की पर मौजूद अन्य लोगोंने जब यह खौफनाक मंजर देखा, तो तुरंत बीच-बचाव कर मामला शांत कराया और धान सिंह को बचाया. इसके बाद पीड़ित युवक कटे हुए कान और लहूलुहान हालत में सीधे मेहगांव थाने पहुंचा और आरोपी चक्की संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए मामला दर्ज कराया.
पुलिस जांच में जुटी
मेहगांव थाना प्रभारी महेश शर्मा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि युवक का कान काटे जाने की शिकायत मिली है. पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों को थाने बुलाकर उनके बयान दर्ज कर रही है और जांच के बाद आरोपी के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!