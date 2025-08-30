Bhind News: 'नो हेलमेट, नो पेट्रोल' बना जानलेवा! चंबल में फिर चली ताबड़तोड़ गोलियां, पंप मालिक घायल

Bhind Crime News: भिंड में पेट्रोल पंप संचालक ने पेट्रोल देने से मना किया तो बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. इस घटना में पेट्रोल पंप संचालक गंभीर रूप से घायल हो गया है. जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
Bhind Petrol Pump Firing: भिंड में आपराधिक वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं, बिना हेलमेट पेट्रोल देने से मना करने पर बाइक सवार तीन बदमाशों ने पेट्रोल पंप संचालक के ऊपर पिस्तौल और बंदूक से फायरिंग कर दी, बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग में पेट्रोल पंप संचालक तेज नारायण लोधी गोली लगने से घायल हो गए हैं. जिन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद आरोपी हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए, बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग की घटना पेट्रोल पंप पर लगी सीसीटीवी में कैद हो गई.
जानिए पूरा मामला
जानकारी के अनुसार भिंड ग्वालियर नेशनल हाईवे 719 बरोही के पास पेट्रोल पंप है. पंप संचालक तेज नारायण बीती रात पंप पर ही रुक गए थे. आज सुबह 4:30 बजे एक बाइक पर सवार होकर आए. तीन युवकों ने पेट्रोल डालने के लिए कहा, जिस पर पंप संचालक ने हेलमेट न होने के चलते पेट्रोल डालने से मना कर दिया. जिस पर बाइक पर सवार होकर आए तीनों युवक भड़क गए और हथियार निकलते हुए पंप संचालक के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी.
पेट और हाथ में लगी गोली
गोली लगने से पंप संचालक को हाथ और पेट में गोली और छर्रे लग जाने से घायल हो गए. जिन्हें आनन फानन में पंप पर मौजूद लोग जिला अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां उनका इलाज जारी है, घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची बरोही थाना पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी है. पंप पर हुई घटना का सीसीटीवी फुटेज अव सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
गौरतलब है कि भिंड जिला कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने हाइवे निर्माण 719 भिंड ग्वालियर पर बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए पंप संचालकों को बिना हेलमेट पेट्रोल ना देने का आदेश जारी किया हुआ है. इसी को लेकर पेट्रोल पंप संचालक ने पेट्रोल देने से मना किया.
